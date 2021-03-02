Televizyon Kanallarının Yayın Akışında Yeni Haftada Neler Var?

Televizyon kanalları, pandemi dönemiyle birlikte çok daha renkli yayın akışlarıyla izleyiciye evde geçirdiği süreleri keyifli hale getiriyor. Televizyon kanallarının güncel yayın akışı içerisinde yer alan sevilen diziler, programlar ve filmler ile yine dolu dolu bir hafta izleyicileri bekliyor. Yeni haftada hangi televizyon kanalında hangi yapımların ekrandaki yerini alacağı doğal olarak çok merak ediliyor. Televizyon kanalları, izleyicilere haftalık olarak yayın programında neler olduğuna dair kapsamlı bilgiler veriyor. Böylelikle sevilen diziler, programlar ve filmler ile ilgili gün ve saat bilgisine sahip olunmadığından kaçırılması söz konusu olmuyor.

TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1, yeni haftada da yine dopdolu ve zengin yayın kuşağıyla, izleyiciyi ekran başına çekmeyi başaracak. TRT 1 1 Mart ile 7 Mart arasında yine geleneksel yayın kuşağına sahip. Hafta içi her gün aynı saatlerde yayınlanan gündüz kuşağı programlarıyla herkesin ilgisini çeken yapımlar sunuyor. Gündüz kuşağında en sevilen yapımların tekrar bölümlerinin yanı sıra haftaiçi her gün 08.15’ te “Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi” ve 13.20’ de Ezgi Sertel ile Fazlası Sarar isimli programları yine ekranlarda olacak. Türk televizyonlarının geleneksel haber kuşağında ise TRT 1 Ana Haber Bülteni saat 19.00’da ekranlarda olacak. Pazartesi günü akşam kuşağının başladığı 20.00’da “Uyanış: Büyük Selçuklu” ekranlarda olacak. Salı günü ise “Masumlar Apartmanı”, Çarşamba günü “Benim Adım Melek” yayınlanacak. TRT 1 Perşembe geleneksel film kuşağında ise “Deliler Fatih’in Fermanı” isimli yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Kanal D Yayın Akışı

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından birisi olan Kanal D gelecek haftaki TV yayın akışı güncellendi. Kanal D hafta içi gündüz kuşağı programları “Neler Oluyor Hayatta” isimli programla 09.00’da, “Gelinim Mutfakta” isimli programla 13.00’da yayında olacak. Kanal D Ana Haber Bülteni ise her zaman olduğu gibi 19.00’da ekranlarda olacak.

Kanal D’nin yeni hafta yayın akışında Salı günlerinin reyting rekortmeni “Hekimoğlu” yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Çarşamba günü ise yine yeni bölümüyle “Sadakatsiz” dizisi izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Türkiye’nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ise Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyicinin beğenisine sunulacak. TVde bugün ne var merak edenler için Kanal D cumartesi günü geleneksel film kuşağına yer veriyor. Pazar günü ise sevilen eğlence programı “Çok Güzel Hareketler 2” ekranlardaki yerini yeni bölümüyle alacak.

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ATV Yayın Akışı

ATV’nin güncel TV yayın akışı çerçevesinde gündüz kuşağı yine dopdoludur. Sabah 08.00’da “Kahvaltı Haberleri”, 10.00’da Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 13.00’da “ATV Gün Ortası” ve 16.20’da “Esra Erol’da” isimli gündüz kuşağı programlarıyla yayında olacak. Saat 19.00’da ise “ATV Ana Haber Bülteni” izleyiciye en yeni gelişmeleri duyuracak. Kanal D gece kuşağı yayın akışında ise;

Pazartesi günü Maraşlı yeni bölümüyle,

Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle,

Çarşamba günü Kuruluş Osman yeni bölümüyle,

Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle,

Cuma Akıncı yeni bölümüyle,

Cumartesi Kardeşlerim 3.bölümüyle,

Pazar Hercai yeni bölümüyle,

Yer alıyor. Her yapım hafta boyunca saat 20.00’da ekranlarda olacak.

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Show TV Yayın Akışı

Show TV yeni hafta yayın akışı içerisinde gündüz kuşağı;

08.30’da Ebru Akel’le Kadın İsterse,

10.00’da Dr.Ender Saraç ile Sağlıklı Günler,

15.15’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme,

Ekranlarda yer alacak. Show Ana Haber Bülteni ise yine 19.00’da ekranlarda olacak. Yeni haftada ATV ekranlarında; Pazartesi “Çukur” dizisi, Salı “Güldür Güldür Show” programı, Perşembe “Alev Alev” dizisi, Cuma “Ramo” dizisi, Cumartesi “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisi yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Kaynak: https://www.tvyayinakisi.com/

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