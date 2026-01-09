Kim Nerede? 494 Yeni nesil ulaşım aracı TRINITY tanıtıldı: Tek kişilik, üç tekerlekli ve 200 km/s hız 305 Merakla beklenen Kia EV2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 215 Rockstar doğruladı: GTA 6 resmen üç kez sızdırıldı
    Televizyon Tavsiyeleri - Ocak 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için en mantıklı gördüğümüz modelleri derledik.         

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ocak ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    00:26 - Xiaomi TV A 55 2026
    03:17 - Toshiba 65UA3E63DT
    04:52 - TCL 55Q6C/C6K
    07:04 - TCL 65Q7C/C7K
    08:58 - LG OLED55C54LA
    11:47 - Kapanış

    Xiaomi TV A 55 2026 - 23.000TL
    - 55" UHD 60Hz VA panel
    - Direct LED arka aydınlatma
    - 250nit tipik parlaklık değeri
    - FRC 10bit, DCI-P3 %94 
    - MEMC, HDR10, HLG
    - 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X 
    - 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5, 
    - MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama
    - Android tabanlı Google TV arayüzü

    Toshiba 65UA3E63DT - 30.000TL
    - 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel
    - Direct LED arka aydınlatma
    - 350nit tipik parlaklık değeri
    - BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H
    - HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H
    - BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3
    - HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3
    - Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
    - 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer
    - 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
    - MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
    - MB185G31, Lisanslı Android 11

    TCL 55Q6C/C6K - 43.000TL
    - 55" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - FRC 10bit, P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
    - AIPQ Pro, Google TV

    TCL 65Q7C/C7K - 61.500TL
    - 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, P3 %97, 7000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
    - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
    - AIPQ Pro, Google TV

    LG OLED55C54LA - 62.000TL
    - 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - WebOS 25 işletim sistemi

