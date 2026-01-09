Televizyon Tavsiyeleri - Ocak 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ocak ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
00:26 - Xiaomi TV A 55 2026
03:17 - Toshiba 65UA3E63DT
04:52 - TCL 55Q6C/C6K
07:04 - TCL 65Q7C/C7K
08:58 - LG OLED55C54LA
11:47 - Kapanış
Xiaomi TV A 55 2026 - 23.000TL
- 55" UHD 60Hz VA panel
- Direct LED arka aydınlatma
- 250nit tipik parlaklık değeri
- FRC 10bit, DCI-P3 %94
- MEMC, HDR10, HLG
- 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X
- 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5,
- MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama
- Android tabanlı Google TV arayüzü
Toshiba 65UA3E63DT - 30.000TL
- 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel
- Direct LED arka aydınlatma
- 350nit tipik parlaklık değeri
- BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H
- HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H
- BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3
- HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3
- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC
- 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer
- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5
- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama
- MB185G31, Lisanslı Android 11
TCL 55Q6C/C6K - 43.000TL
- 55" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
TCL 65Q7C/C7K - 61.500TL
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %97, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
LG OLED55C54LA - 62.000TL
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi