Televizyon Tavsiyeleri - Ocak 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Ocak ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerini önerdik.

00:00 - Giriş

00:26 - Xiaomi TV A 55 2026

03:17 - Toshiba 65UA3E63DT

04:52 - TCL 55Q6C/C6K

07:04 - TCL 65Q7C/C7K

08:58 - LG OLED55C54LA

11:47 - Kapanış

Xiaomi TV A 55 2026 - 23.000TL

- 55" UHD 60Hz VA panel

- Direct LED arka aydınlatma

- 250nit tipik parlaklık değeri

- FRC 10bit, DCI-P3 %94

- MEMC, HDR10, HLG

- 2x10W hoparlör, Dolby/DTS-X

- 3xHDMI, 1x USB, Wi-Fi5, BT5,

- MT9611, 2GB RAM, 8GB depolama

- Android tabanlı Google TV arayüzü

Toshiba 65UA3E63DT - 30.000TL

- 65" UHD BOE IPS / HKC VA panel

- Direct LED arka aydınlatma

- 350nit tipik parlaklık değeri

- BOE 60Hz, 8ms, 1200:1, %1 AG, 12 COF, 3H

- HKC 60Hz, 9.5ms, 5000:1, %2.4 AG, 12 COF 3H

- BOE 350nit, FRC 10bit, %98 SRGB, %76 P3

- HKC 350nit, FRC 10bit, %99 SRGB, %80 P3

- Dolby Vision/Atmos, HDR10+, HLG, MEMC

- 2x12W Onkyo box hoparlör, pasif subwoofer

- 3x HDMI, 2x USB 2.0, Wi-Fi5, BT5

- MT7632 platform, 2GB RAM, 8GB depolama

- MB185G31, Lisanslı Android 11

TCL 55Q6C/C6K - 43.000TL

- 55" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4

- AIPQ Pro, Google TV

TCL 65Q7C/C7K - 61.500TL

- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %97, 7000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0

- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

- AIPQ Pro, Google TV

LG OLED55C54LA - 62.000TL

- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

- a9 Gen 8 AI Processor 4K

- WebOS 25 işletim sistemi