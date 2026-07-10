Televizyon Tavsiyeleri - Temmuz 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Temmuz ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans televizyon modellerinden bahsettik.

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Temmuz ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:24 - iFFALCON U95A

02:55 - NextStar YE-65IDWP14

04:07 - LG OLED C54LA

05:03 - Samsung 65S90F

06:01 - Samsung 55R85H

08:11 - Notlar Köşesi

10:16 - Kapanış

Ürün Linkleri (Amazon)

- iFFALCON 50U95A

- iFFALCON 55U95A

- iFFALCON 65U95A

- NextStar YE-65IDWP14

iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 55" 41.000TL, 65" 52.600TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

NextStar YE-65IDWP14 50.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel

- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1

- Tipik 400nit, Tepe 800nit

- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği

- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer

- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı

- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

LG OLED C54LA 55" 69.000TL

- UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

- a9 Gen 8 AI Processor 4K

- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü

- WebOS 25 işletim sistemi

Samsung 65S90F - 105.000TL

- UHD Samsung QD-OLED 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı

- Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi

Samsung 55R85H - 55" 90.000TL, 65" 107.000TL

- 54.6" UHD 144Hz panel

- Anti-glare/Matte kaplama

- Micro RGB arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı

- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0

- Micro RGB AI Engine Pro platform

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.