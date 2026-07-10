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    Televizyon Tavsiyeleri - Temmuz 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Temmuz ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans televizyon modellerinden bahsettik.

    Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Temmuz ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    Zamanlama

    00:00 - Giriş
    00:24 - iFFALCON U95A
    02:55 - NextStar YE-65IDWP14 
    04:07 - LG OLED C54LA
    05:03 - Samsung 65S90F
    06:01 - Samsung 55R85H
    08:11 - Notlar Köşesi
    10:16 - Kapanış

    Ürün Linkleri (Amazon)

    - iFFALCON 50U95A

    - iFFALCON 55U95A

    - iFFALCON 65U95A

    NextStar YE-65IDWP14

    iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 55" 41.000TL, 65" 52.600TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma 
    - FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

    NextStar YE-65IDWP14 50.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel 
    - 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
    - Tipik 400nit, Tepe 800nit
    - Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
    - 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
    - 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
    - Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
    - Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

    LG OLED C54LA 55" 69.000TL
    - UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
    - WebOS 25 işletim sistemi

    Samsung 65S90F - 105.000TL
    - UHD Samsung QD-OLED 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms
    - HDR10+ Adaptive, HLG desteği
    - ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı
    - Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
    - One UI Tizen işletim sistemi

    Samsung 55R85H - 55" 90.000TL, 65" 107.000TL
    - 54.6" UHD 144Hz panel
    - Anti-glare/Matte kaplama
    - Micro RGB arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, Rec.2020 %100
    - HDR10+ Adaptive, HLG desteği
    - ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0
    - Micro RGB AI Engine Pro platform
    - Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
    - One UI Tizen işletim sistemi


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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