Televizyon Tavsiyeleri - Temmuz 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Temmuz ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:24 - iFFALCON U95A
02:55 - NextStar YE-65IDWP14
04:07 - LG OLED C54LA
05:03 - Samsung 65S90F
06:01 - Samsung 55R85H
08:11 - Notlar Köşesi
10:16 - Kapanış
Ürün Linkleri (Amazon)
iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 55" 41.000TL, 65" 52.600TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
NextStar YE-65IDWP14 50.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel
- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
- Tipik 400nit, Tepe 800nit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü
LG OLED C54LA 55" 69.000TL
- UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü
- WebOS 25 işletim sistemi
Samsung 65S90F - 105.000TL
- UHD Samsung QD-OLED 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, DCI-P3 %100, 0.1ms
- HDR10+ Adaptive, HLG desteği
- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 2.1 40W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı
- Donanım platformu NQ4 AI Gen3 işlemci
- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
- One UI Tizen işletim sistemi
Samsung 55R85H - 55" 90.000TL, 65" 107.000TL
- 54.6" UHD 144Hz panel
- Anti-glare/Matte kaplama
- Micro RGB arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG desteği
- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı
- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0
- Micro RGB AI Engine Pro platform
- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü
- One UI Tizen işletim sistemi
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.