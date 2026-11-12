Televizyon Tavsiyeleri - Kasım 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak televizyonlardan bahsettik.

Televizyon tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

Ürün Linkleri:

- Iffalcon U75A

- iFFALCON U95A

- NextStar YE-65IDWP14

- Samsung 55R85H

- LG OLED C64LA

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:35 - Iffalcon U75A

02:40 - Iffalcon U95A

04:04 - Next YE-65IDWP14

04:53 - Samsung R85H

06:00 - LG OLED C64LA

07:45 - Kapanış ve Kartlar

iFFALCON U75A - 55" 26.900TL, 65" 35.000TL, 75" 45.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 55" Direct LED arka aydınlatma

- 350 nits tipik parlaklık

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 5000:1

- Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x15W hoparlör kurulumu

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

iFFALCON U95A - 50" 28.000TL, 55" 35.000TL, 65" 45.600TL, 75" 61.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 15W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

Next YE-65IDWP14 - 65" 45.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel

- Mini Led arka aydınlatma 576 bölge

- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1

- Tipik 400nit, Tepe 800nit

- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği

- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer

- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı

- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

Samsung R85H - 55" 60.000TL, 65" 80.000TL, 75" 103.000

- 54.6" UHD 144Hz panel

- Anti-glare/Matte kaplama

- Micro RGB arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, Rec.2020 %100

- HDR10+ Adaptive, HLG desteği

- ARC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 2x15W (30W) hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantı

- 4x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0

- Micro RGB AI Engine Pro platform

- Yedi yıl yazılım güncellemesi sözü

- One UI Tizen işletim sistemi

LG OLED C64LA - 55" 78.000TL, 65" 100.000TL, 77" 163.000TL

- UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR 165Hz

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- α11 Gen3 AI Processor 4K

- Beş yıl yazılım güncellemesi sözü

- WebOS 26 işletim sistemi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.