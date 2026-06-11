Kim Nerede? 756 Yerli üretim Renault Boreal'in fiyatı açıklandı: İşte fiyatı ve özellikleri 84 Windows 11 için yeni güncelleme: Yeni özellikler geldi, performans arttı 59 Turkcell One: Tek abonelikle Netflix, YouTube, HBO Max üyelikleri bir arada
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Televizyon Tavsiyeleri Dünya Kupası Özel - Haziran 2026

    Televizyon tavsiyeleri serisinin dünya kupası temalı yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre size televizyon önerilerinde bulunduk.  

    Televizyon tavsiyeleri serisinin dünya kupası temalı yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Haziran ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

    Zamanlama ve Ürün Linkleri (Amazon):

    00:00 - Giriş
    00:14 - iFFALCON U95A
    01:19 - NextStar YE-65IDWP14 
    02:29 - TCL Q7C
    03:09 - Samsung QN85F
    04:03 - Hatırlatmalar
    04:15 - Kapanış

    iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 65" 56.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma 
    - FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

    NextStar YE-65IDWP14 52.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel 
    - 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
    - Tipik 400nit, Tepe 800nit
    - Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
    - 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
    - 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
    - Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
    - Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

    TCL Q7C 55" 64.000TL
    - UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
    - 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
    - Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
    - Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama
    - AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü 

    Samsung QN85F 65" 76.308TL
    - UHD VA 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Gerçek 10bit, P3 %100
    - HDR 10+ Adaptive, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, ARC, eARC, CEC
    - 2.2 40W hoparlör, Dolby Atmos
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteği
    - Samsung NQ4 AI Gen2 işlemci
    - One UI Tizen işletim sistemi
    - Yedi yıl güncelleme sözü


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum