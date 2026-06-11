Televizyon Tavsiyeleri Dünya Kupası Özel - Haziran 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin dünya kupası temalı yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre size televizyon önerilerinde bulunduk.

Televizyon tavsiyeleri serisinin dünya kupası temalı yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Haziran ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.

Zamanlama ve Ürün Linkleri (Amazon):

00:00 - Giriş

00:14 - iFFALCON U95A

01:19 - NextStar YE-65IDWP14

02:29 - TCL Q7C

03:09 - Samsung QN85F

04:03 - Hatırlatmalar

04:15 - Kapanış

iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 65" 56.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma

- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

NextStar YE-65IDWP14 52.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel

- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1

- Tipik 400nit, Tepe 800nit

- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği

- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer

- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0

- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı

- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü

TCL Q7C 55" 64.000TL

- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen

- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0

- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı

- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama

- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü

Samsung QN85F 65" 76.308TL

- UHD VA 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- Gerçek 10bit, P3 %100

- HDR 10+ Adaptive, HLG

- ALLM, VRR, HFR, ARC, eARC, CEC

- 2.2 40W hoparlör, Dolby Atmos

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteği

- Samsung NQ4 AI Gen2 işlemci

- One UI Tizen işletim sistemi

- Yedi yıl güncelleme sözü

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