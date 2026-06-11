Televizyon Tavsiyeleri Dünya Kupası Özel - Haziran 2026

Televizyon tavsiyeleri serisinin dünya kupası temalı yeni bölümünde görüntü, panel ve ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Haziran ayında satın alabileceğiniz fiyat/performans olarak aklımıza yatan televizyon modellerinden bahsettik.
Zamanlama ve Ürün Linkleri (Amazon):
00:00 - Giriş
00:14 - iFFALCON U95A
01:19 - NextStar YE-65IDWP14
02:29 - TCL Q7C
03:09 - Samsung QN85F
04:03 - Hatırlatmalar
04:15 - Kapanış
iFFALCON U95A 50" 32.000TL, 65" 56.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 50"/55" FALD 180 bölge Mini Led arka aydınlatma
- 65" FALD 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, DCI-P3 %93, 6000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 32GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
NextStar YE-65IDWP14 52.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz QLED panel
- 6.5ms GtG, FRC 10bit, 7000:1
- Tipik 400nit, Tepe 800nit
- Dolby Vision/Atmos, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, CEC, eARC desteği
- 2.1 2x15W hoparlör, 20W subwoofer
- 3xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0
- Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı
- Mediatek 9618, 3GB RAM, 64GB depolama
- Android 14 tabanlı Google TV arayüzü
TCL Q7C 55" 64.000TL
- UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 65" Precise 1008 bölge Mini Led arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, DCI-P3 %97, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG, IMAX
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 6.2.2 60W hoparlör kurulumu, Bang&Olufsen
- 2xHDMI 2.0, 2xHDMI 2.1, 1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı
- Mediatek 9653, 3GB RAM, 64GB depolama
- AIPQ Pro, Android tabanlı Google TV arayüzü
Samsung QN85F 65" 76.308TL
- UHD VA 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- Gerçek 10bit, P3 %100
- HDR 10+ Adaptive, HLG
- ALLM, VRR, HFR, ARC, eARC, CEC
- 2.2 40W hoparlör, Dolby Atmos
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 desteği
- Samsung NQ4 AI Gen2 işlemci
- One UI Tizen işletim sistemi
- Yedi yıl güncelleme sözü
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