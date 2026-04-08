    Yönetmelik değişiyor: Televizyonlar da yenilenmiş ürün olarak satılabilecek

    Ticaret Bakanlığı, televizyonların da yenilenerek tekrar satışa sunulmasını öngören yönetmelik taslağını açıkladı. Ayrıca YÜBİS ile denetim ve sertifikalandırma sistemi de devreye girecek.

    Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsollarının ardından televizyonların da yenilenerek tekrar satışa sunulmasına imkan tanıyacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bakanlık, konuyla ilgili hazırladığı Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağını ilgili tarafların görüşüne sundu.

    Televizyonlar dahil edildi

    Taslağa göre televizyonlar da yenilenmiş ürünler kategorisine dahil edilecek. Bu adım, sadece ürünlerin güvenilir biçimde ekonomiye kazandırılmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda israfın önlenmesine de katkıda bulunacak. Düzenleme, halihazırda cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modemler için geçerli olan esasları genişleterek televizyonları da kapsayacak şekilde güncellendi.

    Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) devreye giriyor

    Bakanlık, yenileme sürecinin şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS)’i devreye alacak. Bu sistem üzerinden yapılan yenileme işlemlerinde elektronik sertifika oluşturulacak ve sertifika tüketicilere sunulacak. YÜBİS, yetkili satıcı ve yerinde yenileme noktalarının yetkilendirilmesinden, kayıp-kaçak ve çalıntı ürün sorgulamasına, veri trafiği kontrolünden yenileme yetki belgesi geçerlilik durumuna kadar pek çok veriyi takip edebilecek. Bu verilerin bazı bölümleri tüketiciler tarafından da erişilebilir olacak. Sistem, yenileme sürecinin tüm aşamalarının ve sertifika üretiminin izlenmesini sağlayacak.

    Taslak, yenileme merkezleri ve yetkili satıcıların YÜBİS’e kayıtlı olmasını zorunlu kılıyor. Yenileme merkezlerinin, yeniledikleri ürünlere ait Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzlarını kendi internet sitelerinde bulundurmaları ve talep halinde yazılı veya kalıcı veri saklayıcılarla tüketiciye sunmaları gerekecek. Kılavuzlarda yapılacak değişikliklerde, tüketicinin bilgilendirildiğini kanıtlamak yenileme merkezinin sorumluluğunda olacak.

    Satış işlemleri de belirli kurallara bağlanacak. Yetkili satıcıların kredi kartı ile yapılan satışları, yenileme merkezine ait sanal POS üzerinden gerçekleştirmesi zorunlu olacak. Ayrıca, yenilenmiş bir ürünün tekrar yenilenebilmesi için satış tarihinden itibaren en az 30 gün geçmesi gerekecek.

    Beyaz liste ve yetki belgesi şartı

    Taslak, yenileme yetki belgesi için gerekli koşulları da netleştiriyor. Yenileme merkezlerinin, Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere uygun yeterlilik belgesine sahip sermaye şirketi olmaları gerekecek. Denetim ve inceleme süreçlerinde uyarı, yetki belgesinin askıya alınması veya iptali gibi kararlar, Bakanlık tarafından kurulacak 5 üyeli bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

    Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için, malın e-Devlet’te yer alan “beyaz liste”de bulunması ve en az bir yıl öncesine ait veri, ses veya kısa mesaj kullanım trafiği kayıtlarının bulunması zorunlu olacak. Malın değerleme işlemi, ürün yenileme merkezine, yerinde yenileme noktasına veya yetkili satıcıya ulaştıktan sonra üç iş günü içinde tamamlanacak. Tüketicinin onayıyla mal bedeli ve varsa indirim veya kupon gibi faydalar hemen sağlanacak. Takas sözleşmelerinde ise faydalar, tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirdiği gün teslim edilecek.

    Tüketici hakları genişliyor

    Yenilenmiş ürün satışında tüketicinin hakları da artırılıyor. Taslağa göre, mesafeli satışlarda tanınan 14 günlük cayma hakkı, diğer satış yöntemlerinde de geçerli olacak. Bu sayede tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek.

    Taslak yönetmeliğin, yayımının ardından üç ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

