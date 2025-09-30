Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telo Trucks, kompakt elektrikli pickup üretimi için 20 milyon dolar yatırım aldı

    ABD merkezli girişim Telo Trucks, kompakt elektrikli pickup modeli MT1’in üretimi için 20 milyon dolar yatırım topladı. Şirket, 12 binden fazla ön siparişle şimdiden büyük ilgi gördü.

    Telo Trucks, elektrikli pickup için 20 milyon dolar yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Telo Trucks, kompakt elektrikli pickup modeli MT1’in üretimine hazırlanırken, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldı. Girişim, MT1 için şimdiden 12 binden fazla ön sipariş topladığını belirtiyor.

    20 milyon dolarlık tutar, hızlı büyümeyi hedefleyen bir elektrikli araç girişimi için görece mütevazı bir rakam. Ancak Telo CEO’su Jason Marks, şirketin ölçeği erken aşamada büyütmek yerine daha düşük üretim hacimlerinde birim kârlılığı yakalamayı hedeflediğini söylüyor.

    Marks, Reuters’a verdiği demeçte, “Son 20 yıldaki elektrikli araç mezarlığında neredeyse tüm şirketler yüksek hacimli üretim peşinde milyarlarca dolar harcadı. Biz ise şu anda piyasada olmayan benzersiz bir ürünü sunuyoruz ve Tesla’nın Roadster ve Model S ile yaptığı gibi adım adım üretim hacmine geçiyoruz” şeklinde konuştu.

    Kaliforniya merkezli girişim, MT1 kamyonu için gelen mevcut ön siparişlerin; inşaat şirketleri, teslimat firmaları, belediyeler ve diğer kuruluşlardan geldiğini ve potansiyel olarak 600 milyon dolardan fazla gelir sağlayabileceğini belirtiyor. Marks'a göre şirket, 12 bin rezervasyonun sadece yarısından biraz fazlasını teslim edebilirse birim karlılığa ulaşabilir.

    MT1, alışılmışın dışında kompakt bir elektrikli pickup olarak tanıtılıyor. Telo, aracın “tam boy iş kamyonunun yeteneklerini, 2 kapılı bir MINI Cooper boyutunda sunduğunu” belirtiyor. Araç, 380 kW çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor ve başlangıç fiyatı 50 bin dolar.

    152 cm uzunluğunda bir kasaya sahip olan MT1, 106 kWsa batarya paketi ile 563 kilometreye kadar menzil sunuyor. Toplam taşıma kapasitesi 725 kg olan aracın çekme kapasitesi de yaklaşık 3 ton olarak açıklandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 19 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okunur mu opel corsa 1.4 swing kronik sorunları kolonoskopi sonrası yorumlar nissan pulsar yorum ankara kemer arası kaç km

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum