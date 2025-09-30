Telo Trucks, kompakt elektrikli pickup üretimi için 20 milyon dolar yatırım aldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Telo Trucks, kompakt elektrikli pickup modeli MT1’in üretimine hazırlanırken, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir finansman turunda 20 milyon dolar yatırım aldı. Girişim, MT1 için şimdiden 12 binden fazla ön sipariş topladığını belirtiyor.

20 milyon dolarlık tutar, hızlı büyümeyi hedefleyen bir elektrikli araç girişimi için görece mütevazı bir rakam. Ancak Telo CEO’su Jason Marks, şirketin ölçeği erken aşamada büyütmek yerine daha düşük üretim hacimlerinde birim kârlılığı yakalamayı hedeflediğini söylüyor.

Marks, Reuters’a verdiği demeçte, “Son 20 yıldaki elektrikli araç mezarlığında neredeyse tüm şirketler yüksek hacimli üretim peşinde milyarlarca dolar harcadı. Biz ise şu anda piyasada olmayan benzersiz bir ürünü sunuyoruz ve Tesla’nın Roadster ve Model S ile yaptığı gibi adım adım üretim hacmine geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Xiaomi CEO'sundan Tesla'ya övgü dolu sözler 12 sa. önce eklendi

Kaliforniya merkezli girişim, MT1 kamyonu için gelen mevcut ön siparişlerin; inşaat şirketleri, teslimat firmaları, belediyeler ve diğer kuruluşlardan geldiğini ve potansiyel olarak 600 milyon dolardan fazla gelir sağlayabileceğini belirtiyor. Marks'a göre şirket, 12 bin rezervasyonun sadece yarısından biraz fazlasını teslim edebilirse birim karlılığa ulaşabilir.

MT1, alışılmışın dışında kompakt bir elektrikli pickup olarak tanıtılıyor. Telo, aracın “tam boy iş kamyonunun yeteneklerini, 2 kapılı bir MINI Cooper boyutunda sunduğunu” belirtiyor. Araç, 380 kW çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle çalışıyor ve başlangıç fiyatı 50 bin dolar.

152 cm uzunluğunda bir kasaya sahip olan MT1, 106 kWsa batarya paketi ile 563 kilometreye kadar menzil sunuyor. Toplam taşıma kapasitesi 725 kg olan aracın çekme kapasitesi de yaklaşık 3 ton olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Telo Trucks, elektrikli pickup için 20 milyon dolar yatırım aldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: