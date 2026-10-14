Temel gerektirmeyen güneş enerjili otopark: Bir günde kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi sistemleri üzerine çalışan Fransız Visionpark, güneş panellerini otoparklarla birleştiren yeni Atlas serisi çözümlerini tanıttı. Konutların yanı sıra ticari işletmeler ve hizmet sektörü için tasarlanan sistem, tek taşıyıcılı ve prefabrik beton yapılardan oluşuyor. Geleneksel otopark üstü güneş enerjisi sistemlerinden farklı olarak Atlas, kurulacağı zeminde temel oluşturulmasını veya sabitlenmesini gerektirmiyor.

Sistemin ağırlığı, farklı kurulum yapılandırmaları için gereken dengeyi sağlıyor. Böylece betonarme temel hazırlığı gibi inşaat işlerinin azaltılması ve montaj süresinin kısaltılması hedefleniyor. Visionpark'ın kurucusu Armand Teolis, yaptığı açıklamada Fransa'da tasarlanıp üretilen ve önceden donatılmış şekilde teslim edilen bir enerji istasyonu geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Teolis'e göre sistem, iki teknisyen tarafından bir gün içinde kurulabilecek şekilde tasarlandı.

Üç farklı model sunulacak

Atlas serisindeki beton taşıyıcılar, kurulum sahası dışında endüstriyel üretim yöntemiyle hazırlanarak montaj noktasına ulaştırılıyor. Sistem, Fransız üretici Voltec Solar tarafından sağlanan güneş panellerini ve Atlas serisine özel geliştirilen alüminyum montaj altyapısını kullanıyor.

Yapı ve panel montaj sistemleri, Avrupa'da yapısal tasarım için kullanılan Eurocode standartlarına uygun olacak şekilde geliştirildi. Teknik belgeler arasında, yerleşik teknik standartların kapsamına girmeyen yenilikçi yapı sistemlerini değerlendirmek için Fransa'da kullanılan ETN teknik değerlendirmesi de bulunuyor. Bu değerlendirme hem beton otopark yapısını hem de güneş panellerinin montaj sistemini kapsıyor.

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Ocak 2027'de piyasaya çıkması planlanan Atlas serisi, 3 kW ile 15 kW arasında değişen güneş enerjisi kapasitesi sunacak. Modellerin yüksekliği ise 4 metreye kadar ulaşacak. Visionpark, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre sistemleri çeşitli enerji bileşenleriyle önceden donatabilecek.

Bu kapsamda elektrikli araç şarj ünitesi, güneş enerjisi invertörü, çatıdaki paneller için entegre elektrik bağlantıları ve enerji yönetim sistemi sunulabilecek. Ayrıca 3 kWh ile 20 kWh arasında kapasiteye sahip batarya depolama çözümleri de sisteme eklenebilecek. Böylece üretilen elektriğin depolanması ve elektrikli araçların şarj edilmesi gibi ihtiyaçlar aynı yapı altında karşılanabilecek.

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