Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Bu ayın en dikkat çekici yapımları ise yeniden yapımlar olacak. Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag'in uzun süredir beklenen remake'ini oyunculara sunarken, Xbox cephesinde de ilk Halo oyunu yenilenmiş hâliyle karşımıza çıkacak. Onların yanı sıra Avatar Legends: The Fighting Game ve Splatoon Raiders gibi ilgi çekici oyunlar da Temmuz ayında oyuncularla buluşacak.

Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Assassin's Creed Black Flag Resynced

Tam Boyutta Gör Assassin's Creed Black Flag'in uzun süredir beklenen remake'i, korsan Edward Kenway'in hikâyesini baştan aşağı yenilenen bir görsel ve teknik altyapıyla sunuyor.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 9 Temmuz

: 9 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Resynced, Karayipler'in o uçsuz bucaksız açık dünyasını güncel oyun motoru teknolojileriyle yeniden inşa ediyor. Serinin hayranlarını belki de en çok heyecanlandıran yönü ise komple elden geçirilen gemi savaşları ve deniz mekanikleri. Oyuncular, Jackdaw gemisini fırtınalı dalgalar arasında çok daha gerçekçi bir fizik motoruyla yönlendirirken, mürettebat yönetimi ve yağma sistemlerinde de derinleştirilmiş yeni dinamiklerle karşılaşacaklar.

2️⃣ Halo: Campaign Evolved

Tam Boyutta Gör Halo serisi, Halo: Campaign Evolved ile köklerine dönüyor. Campaign Evolved, 2001 yılında çıkan ve bu ikonik seriyi başlatan Halo: Combat Evolved'un remake'i olarak dikkat çekiyor.

Tür : FPS, Bilim-Kurgu

: FPS, Bilim-Kurgu Çıkış Tarihi : 28 Temmuz

: 28 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Oyun, bildiğimiz çizgisel ilerleyişi bir kenara bırakarak, Covenant güçlerine karşı verilen savaşı devasa ve birbirine bağlı bir açık dünya haritasına taşıyor. Oyuncular, haritadaki farklı stratejik noktaları özgürce seçip operasyonlar düzenleyebilecek, UNSC sığınaklarını kurtarabilecek ve her bölgenin kontrolünü ele geçirmek için kendi taktiklerini belirleyebilecekler. Ayrıca orijinal oyunda olmayan bazı yeni görevler de oyunseverleri bekliyor olacak.

3️⃣ DOOM: The Dark Ages - Revelations

Geçtiğimiz yılın en sevilen oyunlarından olan DOOM: The Dark Ages, Temmuz ayında ilk ek paketine (DLC) kavuşuyor.

Tür : FPS

: FPS Çıkış Tarihi : 7 Temmuz

: 7 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

The Dark Ages'in hikâyesine yeni bir bölüm ekleyen Revelations'ta Slayer, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor. Sadece cehennemin ordularıyla değil, bazı sırlarla da yüzleşmesi gereken Slayer'ın yardımına gizemli bir figür koşuyor.

4️⃣ Avatar Legends: The Fighting Game

Tam Boyutta Gör Avatar Legends: The Fighting Game, animasyon dünyasının en sevilen serilerinden birini dövüş oyunları sahnesine taşıyor.

Tür : Dövüş Oyunu

: Dövüş Oyunu Çıkış Tarihi : 23 Temmuz

: 23 Temmuz Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

Oyuncular Aang, Korra, Zuko, Toph ve hatta Kyoshi gibi efsanevi Avatar'lara kadar uzanan geniş bir karakter kadrosuyla arenalara çıkacak. Oyunu benzer dövüş yapımlarından ayıran en büyük özellik ise element etkileşimleri olacak. Dövüş anında su bükücülerin buzu kalkan yapması, toprak bükücülerin zemini değiştirerek rakibin dengesini bozması gibi tamamen çevreye ve element avantajlarına dayalı taktiksel bir kombo sistemi oyunu benzerlerinden ayıracak. Oyunda hem tek oyunculu bir hikaye modu hem de rekabetçi turnuva yapısı olacak.

5️⃣ The Relic: First Guardian

Tam Boyutta Gör Güney Kore çıkışlı bir oyun olan The Relic: First Guardian, soulslike türünden hoşlananların şans verebileceği bir oyun.

Tür : Aksiyon-Macera, Soulslike

: Aksiyon-Macera, Soulslike Çıkış Tarihi : 31 Temmuz

: 31 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

The Relic: First Guardian'ın şu ana kadar yayınlanan fragmanları karanlık atmosferi ve akıcı dövüş sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyun, yıkımın eşiğindeki bir dünyayı kurtarmak için kadim bir yadigârın parçalarını toplamak zorunda olan "Son Muhafız"ın yolculuğunu konu alıyor. The Relic: First Guardian, oyunculara sadece reflekslere dayalı bir dövüş mekaniği değil, aynı zamanda stratejik bir gelişim süreci de vadediyor. Oyunda seçilen silahlar ve rün dizilimleri, karakterin oynanış stilini tamamen değiştirerek her oyuncuya özgün bir deneyim alanı açıyor. En azından stüdyonun iddiası bu yönde.

Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 2 gün önce eklendi

6️⃣ Splatoon Raiders

Tam Boyutta Gör Nintendo tarafında Temmuz ayının öne çıkan oyunu ise Splatoon Raiders olacak.

Tür : Multiplayer, TPS

: Multiplayer, TPS Çıkış Tarihi : 23 Temmuz

: 23 Temmuz Platform: Switch 2

Serinin geliştirici ekibi tarafından hazırlanan bu spin-off (yan oyun), Splatoon evreninin o enerjik tarzını taktiksel bir PvE soygun formülüyle birleştiriyor. Splatoon Raiders temelde tek kişilik bir oyun olarak tasarlanmış olsa da co-op sistemiyle multiplayer oynamaya da kapı aralıyor. Oyuncular, 4 kişilik takımlar kurarak yüksek güvenlikli fabrikalardan, lüks mürekkep müzelerinden ve gizli laboratuvarlardan nadide eşyaları çalmaya çalışıyor olacak. "Raiders"ı ana seriden ayıran en büyük unsurlardan biri, saf çatışmadan ziyade gizlilik ve planlamanın da ön plana çıkması olacak.

7️⃣ Mistfall Hunter

Tam Boyutta Gör Mistfall Hunter, bugüne kadar birlikte görmediğimiz iki türü aynı potada eritiyor. Oyunun dövüş mekanikleri ve zorluk seviyesi soulslike türüne yakın dururken, temel oynanış dinamiği Arc Raiders gibi extraction oyunlarını andırıyor. Daha önce pek örneğini görmediğimiz bu tuhaf karışım, oyuna dair merak uyandırıyor.

Tür : Aksiyon-RPG, Soulslike, Extraction

: Aksiyon-RPG, Soulslike, Extraction Çıkış Tarihi : 29 Temmuz

: 29 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Mistfall Hunter, oyuncuları kıyamet sonrası harabeye dönmüş, canavarlar ve ölümcül bir sisle kaplı tekinsiz topraklara davet ediyor. Oyuncular, "Mist" adı verilen bu zehirli sisin içine girerek kadim kalıntıları, güçlü büyülü eşyaları ve ganimetleri toplamak için mücadele eden avcıları kontrol ediyor. Haritada sadece yapay zekânın yönettiği korkunç yaratıklar değil, sizin gibi ganimet peşinde olan diğer gerçek oyuncular da tehlike unsuru olarak karşınıza çıkıyor.

8️⃣ Echoes of Aincrad

Tam Boyutta Gör Echoes of Aincrad, anime dünyasının en popüler serilerinden olan Sword Art Online'ın evreninde geçiyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 10 Temmuz

: 10 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Echoes of Aincrad, Sword Art Online evreninin en ikonik hikâyesi olan Aincrad'a geri dönüyor. Oyuncular bu kez Kirito yerine tamamen özelleştirilebilir kendi karakterleriyle maceraya atılma fırsatı yakalıyor. Oyuncular Aincrad'ın geniş bölgelerini keşfediyor, görevler üstleniyor, güçlü boss'larla mücadele ediyor ve yolculuk boyunca çeşitli NPC yoldaşlarla birlikte savaşıyor.

9️⃣ The Mound: Omen of Cthulhu

Tam Boyutta Gör The Mound: Omen of Cthulhu, kozmik korku edebiyatının büyük ustası H.P. Lovecraft’ın aynı adlı öyküsünden ilham alarak, oyuncuları akıl sağlığının sınırlarını zorlayan tekinsiz bir keşfe davet ediyor.

Tür : Gerilim, Hayatta Kalma, Co-Op

: Gerilim, Hayatta Kalma, Co-Op Çıkış Tarihi : 15 Temmuz

: 15 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Dört kişiye kadar eşli oynanabilen bu hayatta kalma-korku oyunu. oyuncuları efsanevi hazinelerin peşinde lanetli bir ormanın derinliklerine sürüklüyor. Oyunda ekipler, her keşif öncesinde gemilerinde silah ve ekipmanlarını hazırlıyor; ardından giderek daha tehlikeli hâle gelen keşif bölgelerine adım atıyor. Ancak asıl tehdit yalnızca ormanda dolaşan yaratıklar değil; Lovecraft esintili delilik sistemi ilerledikçe oyuncuların gerçeklik algısı bozuluyor, halüsinasyonlar görmeye başlıyor ve dost ile düşmanı ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Bu nedenle hayatta kalmak kadar takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak ve birbirine güvenmek de büyük önem taşıyor.

🔟 Denshattack!

Denshattack!, kaykay oyunlarının akrobatik hareketlerini raylar üzerine taşıyan sıra dışı bir aksiyon-platform oyunu

Tür : Aksiyon-Platform

: Aksiyon-Platform Çıkış Tarihi : 15 Temmuz

: 15 Temmuz Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

Undercoders tarafından geliştirilen yapım, oyuncuları mega şirketlerin kontrolü altındaki distopik bir Japonya'ya götürüyor ve yerçekimine meydan okuyan trenlerle hız, stil ve beceriyi bir araya getiren çılgın bir macera sunuyor. Oyuncular, özelleştirilebilir trenleriyle Japonya'nın farklı bölgelerinde raylar üzerinde ilerlerken ollie, kickflip, grind ve drift gibi numaralar yaparak yüksek skorlar elde etmeye çalışıyor. Yol boyunca rakip çetelerle mücadele ediyor, giderek daha sıra dışı boss savaşlarına katılıyor ve gizemli Miraido şirketinin hâkimiyetine son vermeye çalışıyor.

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Temmuz ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun

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