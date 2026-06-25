Temmuz ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık Temmuz ayına gelmemizle birlikte, gişede fırtınalar estirmesi beklenen büyük bütçeli filmler de üst üste sinemalara gelmeye başlıyor. Nitekim Temmuz ayında Spider-Man: Brand New, The Odyssey, Moana gibi heyecanla beklenen filmler sinemalarda gösterime girecek. Diğer yandan Ölümlü Dünya ve Milyoner gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.
Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ The Odyssey
- Tür: Tarihi Epik, Macera
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.
2️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Destin Daniel Cretton
- Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon
- Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon
Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.
3️⃣ Moana
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Thomas Kail
- Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui
- Çıkış Tarihi: 10 Temmuz / Vizyon
Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.
4️⃣ Enola Holmes 3
- Tür: Gizem, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Philip Barantini
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel
- Çıkış Tarihi: 1 Temmuz / Netflix
Bu yeni filmde Enola (Millie Bobby Brown), tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor. Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.
5️⃣ Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)
Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.
6️⃣ Her Private Hell
- Tür: Gerilim, Korku
- Yönetmen: Nicolas Winding Refn
- Oyuncular: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott
- Çıkış Tarihi: Temmuz / Vizyon
Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.
7️⃣ Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Sébastien Vanicek
- Oyuncular: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub
- Çıkış Tarihi: 10 Temmuz / Vizyon
Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.
8️⃣ Otopsi (The Mortuary Assistan)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jeremiah Kipp
- Oyuncular: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams
- Çıkış Tarihi: 3 Temmuz / Vizyon
Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens (Willa Holland), River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.
9️⃣ They Fight
- Tür: Drama, Spor
- Yönetmen: Sheldon Candis
- Oyuncular: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Disney+
They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.
🔟 Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)
- Tür: Komedi, Drama, Müzik
- Yönetmen: John Carney
- Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan
- Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon
Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: