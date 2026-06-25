Temmuz ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık Temmuz ayına gelmemizle birlikte, gişede fırtınalar estirmesi beklenen büyük bütçeli filmler de üst üste sinemalara gelmeye başlıyor. Nitekim Temmuz ayında Spider-Man: Brand New, The Odyssey, Moana gibi heyecanla beklenen filmler sinemalarda gösterime girecek. Diğer yandan Ölümlü Dünya ve Milyoner gibi filmler de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.

Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ The Odyssey

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında sinemaseverlerle buluşacak filmlerin başında, Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor.

Tür : Tarihi Epik, Macera

: Tarihi Epik, Macera Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

2️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında sinemalara gelecek bir diğer gişe canavarı da yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day olacak.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Destin Daniel Cretton

: Destin Daniel Cretton Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon

: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon

Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

3️⃣ Moana

Tam Boyutta Gör 2016 yapımı animasyon filmi Moana'nın live-action versiyonu da önümüzdeki ay vizyona girecek. Bu live-action versiyon için yayınlanan ilk fragmanın izlenme rekorları kırması, filmin gişede oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Thomas Kail

: Thomas Kail Oyuncular : Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui

: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui Çıkış Tarihi: 10 Temmuz / Vizyon

Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.

4️⃣ Enola Holmes 3

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler film serilerrinden olan Enola Holmes, önümüzdeki ay üçüncü filmiyle geri dönecek.

Tür : Gizem, Macera, Aksiyon

: Gizem, Macera, Aksiyon Yönetmen : Philip Barantini

: Philip Barantini Oyuncular : Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel

: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel Çıkış Tarihi: 1 Temmuz / Netflix

Bu yeni filmde Enola (Millie Bobby Brown), tehlikeli bir davayı çözmek için Malta'nın yolunu tutuyor. Bu yeni macera, Enola'yı Londra'dan çok uzaklara, kişisel ve profesyonel hayallerinin çarpışacağı, daha önce hiç karşılaşmadığı kadar tehlikeli ve karmaşık bir vakanın onu beklediği bir yere sürüklüyor. Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill'in de Sherlock Holmes rolünde geri döneceği filmde Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster gibi isimler de rol alıyor.

5️⃣ Minyonlar ve Canavarlar (Minions & Monsters)

Tam Boyutta Gör Çılgın Hırsız (Despicable Me) serisiyle hayatımıza giren Minyonlar, sinemalardaki yolculuğunu yeni bir filmle sürdürüyor.

Tür : Animasyon, Komedi, Macera

: Animasyon, Komedi, Macera Yönetmen : Pierre Coffin

: Pierre Coffin Çıkış Tarihi: 2 Temmuz / Vizyon

Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood’u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, her şeyi kaybettiklerinin, dünyaya canavarlar saldıklarının ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikâyesini anlatıyor.

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6️⃣ Her Private Hell

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Her Private Hell, Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Nicolas Winding Refn'in (Drive, Bronson) imzasını taşıyor.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Nicolas Winding Refn

: Nicolas Winding Refn Oyuncular : Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott

: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott Çıkış Tarihi: Temmuz / Vizyon

Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.

7️⃣ Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)

Tam Boyutta Gör Evil Dead serisinin yeni filmleri 80'lerdeki o kült yapımları epey uzaklaşmış olsa da bir şekilde ilgi çekmeye devam ediyor. Beyaz perdedeki yolculuğunu sürdüren seri, önümüzdeki ay altıncı filmiyle sinemalarda olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Sébastien Vanicek

: Sébastien Vanicek Oyuncular : Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub

: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub Çıkış Tarihi: 10 Temmuz / Vizyon

Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.

8️⃣ Otopsi (The Mortuary Assistan)

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında çıkacak bir diğer korku filmi de aynı adlı oyundan uyarlanan The Mortuary Assistant olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Jeremiah Kipp

: Jeremiah Kipp Oyuncular : Willa Holland, Paul Sparks, John Adams

: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams Çıkış Tarihi: 3 Temmuz / Vizyon

Morg bilimi bölümünden mezun olan Rebecca Owens (Willa Holland), River Fields Morgu’nda gece vardiyasında bir işe başlar. Başlangıçta rutin görünen bu iş, kısa sürede onun dehşet verici doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kaldığı karanlık bir kâbusa dönüşür.

9️⃣ They Fight

Tam Boyutta Gör Bu ay dijital platformlara gelecek filmlerden biri de Hulu ve Disney+'ta yayınlancak boks filmi They Fight olacak.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Yönetmen : Sheldon Candis

: Sheldon Candis Oyuncular : André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins

: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Disney+

They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.

🔟 Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)

Tam Boyutta Gör Müzik ve sinemayı bir araya getirdiği ödüllü filmleriyle (Once, Sing Sing, Flora and Son) tanıdığımız İrlandalı yönetmen John Carney, yine bol müzikli bir filmle karşımızda.

Tür : Komedi, Drama, Müzik

: Komedi, Drama, Müzik Yönetmen : John Carney

: John Carney Oyuncular : Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan

: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon

Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

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Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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