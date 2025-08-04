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Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, temmuz ayında 17.225 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektriklilerin toplam satışlardaki payı yüzde 20,5 seviyesine düştü. Haziran ayında bu oran yüzde 27 civarındaydı. Yeni zamların fiyatlara yansımasıyla birlikte daha da düşüş bekleniyor.

Temmuz ayında elektrikli araç satışlarının lideri Tesla. 4.706 adet satış gerçekleştiren şirketi 2.720 adetle Togg takip ediyor. Stellantis'in ucuz elektrikli otomobil atağındaki en önemli silahlarından olan Citroen e-C3 ve Opel Frontera da üst sıralara yükselmiş durumda.

2025 Temmuz'da en çok satılan elektrikli otomobiller⚡ Sıra Model Adet 1. Tesla Model Y 4.706 2. Togg T10X 2.720 3. Citroen e-C3 1.050 4. Opel Frontera 918 5. Kia EV3 617 6. KGM Torres EVX 480 7. Mercedes EQB 462 8. MINI Countryman 462 9. BYD Seal U 457 10. Hyundai Ioniq 6 331

2025'in Ocak-Temmuz döneminde ise Togg'un liderliği söz konusu. Tesla'nın ikinci sırada yer aldığı listede MINI Countryman de üçüncü sırada yer alıyor. Popüler modellerden biri olan Kia EV3 ise dördüncü sırada yer alıyor.

Otomotivde en iyi ikinci temmuz: Satışlar 100 bin adedi aştı 3 sa. önce eklendi

2025 Ocak-Temmuz'da en çok satılan elektrikli otomobiller💸 Sıra Model Adet 1. Togg T10X 19.821 2. Tesla Model Y 17.026 3. MINI Countryman 5.983 4. Kia EV3 4.777 5. KGM Torres EVX 3.814 6. BYD Seal U 3.649 7. BYD Atto 3 3.637 8. Opel Frontera 2.490 9. Volvo EX40 2.267 10. Volkswagen ID.4 2.215

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Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

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