Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

Temmuz ayında elektrikli araç satışlarının lideri Tesla. 4.706 adet satış gerçekleştiren şirketi 2.720 adetle Togg takip ediyor. Stellantis'in ucuz elektrikli otomobil atağındaki en önemli silahlarından olan Citroen e-C3 ve Opel Frontera da üst sıralara yükselmiş durumda.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Tesla Model Y
|4.706
|2.
|Togg T10X
|2.720
|3.
|Citroen e-C3
|1.050
|4.
|Opel Frontera
|918
|5.
|Kia EV3
|617
|6.
|KGM Torres EVX
|480
|7.
|Mercedes EQB
|462
|8.
|MINI Countryman
|462
|9.
|BYD Seal U
|457
|10.
|Hyundai Ioniq 6
|331
2025'in Ocak-Temmuz döneminde ise Togg'un liderliği söz konusu. Tesla'nın ikinci sırada yer aldığı listede MINI Countryman de üçüncü sırada yer alıyor. Popüler modellerden biri olan Kia EV3 ise dördüncü sırada yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|19.821
|2.
|Tesla Model Y
|17.026
|3.
|MINI Countryman
|5.983
|4.
|Kia EV3
|4.777
|5.
|KGM Torres EVX
|3.814
|6.
|BYD Seal U
|3.649
|7.
|BYD Atto 3
|3.637
|8.
|Opel Frontera
|2.490
|9.
|Volvo EX40
|2.267
|10.
|Volkswagen ID.4
|2.215