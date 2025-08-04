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    Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller

    Temmuz ayında elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 20 seviyesine geriledi. Gelen zamlar nedeniyle bu oranın ağustos ayında daha da düşmesi bekleniyor. 

    Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, temmuz ayında 17.225 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Elektriklilerin toplam satışlardaki payı yüzde 20,5 seviyesine düştü. Haziran ayında bu oran yüzde 27 civarındaydı. Yeni zamların fiyatlara yansımasıyla birlikte daha da düşüş bekleniyor.

    Temmuz ayında elektrikli araç satışlarının lideri Tesla. 4.706 adet satış gerçekleştiren şirketi 2.720 adetle Togg takip ediyor. Stellantis'in ucuz elektrikli otomobil atağındaki en önemli silahlarından olan Citroen e-C3 ve Opel Frontera da üst sıralara yükselmiş durumda.

    2025 Temmuz'da en çok satılan elektrikli otomobiller⚡
    Sıra Model Adet
    1. Tesla Model Y 4.706
    2. Togg T10X 2.720
    3. Citroen e-C3 1.050
    4. Opel Frontera 918
    5. Kia EV3 617
    6. KGM Torres EVX 480
    7. Mercedes EQB 462
    8. MINI Countryman 462
    9. BYD Seal U 457
    10. Hyundai Ioniq 6 331

    2025'in Ocak-Temmuz döneminde ise Togg'un liderliği söz konusu. Tesla'nın ikinci sırada yer aldığı listede MINI Countryman de üçüncü sırada yer alıyor. Popüler modellerden biri olan Kia EV3 ise dördüncü sırada yer alıyor.

    2025 Ocak-Temmuz'da en çok satılan elektrikli otomobiller💸
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 19.821
    2. Tesla Model Y 17.026
    3. MINI Countryman 5.983
    4. Kia EV3 4.777
    5. KGM Torres EVX 3.814
    6. BYD Seal U 3.649
    7. BYD Atto 3 3.637
    8. Opel Frontera 2.490
    9. Volvo EX40 2.267
    10. Volkswagen ID.4 2.215
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    enam suresi 103. ayet 21 defa yorumlar mu immortal ketoral şampuan ne işe yarar motor yağına su karışması apple kimliğindeki parayı karta aktarma

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