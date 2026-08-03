Temmuz ayında savunma ihracatı yüzde 14’ten fazla arttı

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi Temmuz 2026'da 1 milyar 120 milyon dolarlık ihracata imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün paylaştığı verilere göre sektörün ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artış gösterdi.

Savunmadan büyüme sürüyor

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 26,2 artarak 5 milyar 787 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık toplam savunma ve havacılık ihracatı ise 11,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Görgün, bu başarının Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti, üretim kapasitesi ve küresel rekabet gücündeki gelişimin bir göstergesi olduğunu belirtti.

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Aylık verilere göre sektör ocakta 554 milyon 345 bin dolar, şubatta 552 milyon 707 bin dolar, martta 801 milyon 486 bin dolar, nisanda 962 milyon 332 bin dolar, mayısta 992 milyon 62 bin dolar, haziranda ise 802 milyon 810 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayında kaydedilen 1,12 milyar dolarlık performans, yılın en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.

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