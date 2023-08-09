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    Temmuz ayının en güçlü iOS cihazları belli oldu! İşte sıralama

    AnTuTu, iPhone ve iPad modellerinin yer aldığı Nisan ayının en güçlü Apple cihazlarını açıkladı. Peki sıralamada hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? İşte Apple'ın en güçlü iOS cihazları.
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    Temmuz ayının en güçlü Apple cihazları belli oldu! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Mobil cihazlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama platformu AnTuTuTemmuz ayının en hızlı iOS cihazlarını açıkladı. Peki hem iPad hem de iPhone modellerinin karşı karşıya geldiği listede hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

    Temmuz ayının en güçlü iOS cihazları belli oldu!

    AnTuTu’nun 1/31 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre en güçlü iOS cihazlar listesi, çoğunlukla iPad modellerinden oluşuyor. Tabii ki bunun arkasında M1 ve M2 işlemcilerin yer aldığını belirtmekte fayda var. Niketim uzun bir süre ana akım iPhone ailesinin üst sıralarda olduğunu görüyorduk. Buna göre Temmuz ayının en güçlü cihazı, M2 işlemcili iPad Pro 6 12,9 inç oldu.

    AnTuTu v9 testlerinde ortalama 1.389.538 puan alan cihazın hemen ardından iPad Pro 6 11 inç (1.279.375) ve M1 işlemcili iPad Pro 5 12,9 inç (1.190.048) geliyor. Listenin dördüncü ve beşinci sırasına ise, sırasıyla M1 işlemcili iPad Pro 5 11 inç (1.148.391) ve iPad Air 5 (1.110.084) yerleşti.

    Temmuz ayının en güçlü Apple cihazları belli oldu! İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Sıralamanın devamında, iPhone modellerinin ağırlık kazandığını görüyoruz. Buna göre listenin altıncı ve yedinci sırasında Apple'ın amiral gemisi telefonları iPhone 14 Pro (935.157) ve iPhone 14 Pro Max (930.994) bulunuyor. Devamında ise sırasıyla iPhone 13 Pro Max (840,483), iPhone 13 Pro (828.496) ve iPhone 14 (811.658) geliyor.

    Bu noktada iPhone 14'ün ilk kez sıralamaya dahil olduğunu belirtelim. A15 işlemcili model uzun bir aranın ardından A12X destekli iPad Pro 3'ü geçerek listede 10.sıraya yerleşti. iPhone 14 Plus ise henüz listede yer almadı. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Temmuz ayının en güçlü iOS cihazları

    1. iPad Pro 6 12.9 inç 
    2. iPad Pro 6 11 inç
    3. iPad Pro 5 12.9 inç
    4. iPad Pro 5 11 inç
    5. iPad Air 5 
    6. iPhone 14 Pro 
    7. iPhone 14 Pro Max 
    8. iPhone 13 Pro Max
    9. iPhone 13 Pro
    10. iPhone 14
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