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    TEMSAN elektrikli araçları şarj eden akıllı sokak lambası geliştirdi

    Enerji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TEMSAN, elektrikli araçları şarj eden, çeşitli akıllı sensörler ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunduran Akıllı Sokak Aydınlatması geliştirdi.

    TEMSAN elektrikli araçları şarj eden akıllı sokak lambası gelişti Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN), elektrikli araçları ve telefonları şarj edebilen, ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan “Akıllı Sokak Aydınlatması” geliştirdi.

    Akıllı Sokak Aydınlatması, şebekeden aldığı gücün yanı sıra güneş panelleriyle doğrudan güneş enerjisinden güç üretebiliyor. Bu sayede gündüz vakti şarj, internet ve akıllı özellikler için ihtiyaç duyduğu enerjiyi ücretsiz olarak üretiyor ve tüketiyor.

    TEMSAN elektrikli araçları şarj eden akıllı sokak lambası gelişti Tam Boyutta Gör
    Sistemde LED aydınlatma, elektrikli araç ve tekerlekli sandalye şarj üniteleri, güvenlik kamerası, dijital bilgilendirme ekranı, kablosuz internet erişim noktası, hava kalitesi ölçüm cihazı, güvenlik kamerası, Acil Durum Anons Sistemi ve USB telefon şarj noktaları yerleştirildi. Şu anda testleri devam eden proje yaygınlaştırıldığında ve seri üretime geçtiğinde kişiler, elektrikli otomobillerini, tekerlekli sandalyelerini ve telefon veya tablet gibi teknolojik cihazlarını sokak aydınlatmasına bağlayarak şarj edebilecek.
    TEMSAN elektrikli araçları şarj eden akıllı sokak lambası gelişti Tam Boyutta Gör
    Akıllı sokak aydınlatması, üzerinde bulunan hava kalitesi ölçüm sensörü ile havanın kalitesini de yakından takip edecek. Sıcaklık, nem, rüzgarın yönü, şiddeti, gürültü kirliliği ve güneş radyasyonu gibi değerleri ölçebiliyor.

    Aydınlatmaları kullanan vatandaş, cihazdaki dijital ekran üzerinden güncel haberlere, trafik yoğunluğu bilgisine ve hava durumuna da erişebilecek.

    Elektirkli aaraçlar için 22 kW AC şarj

    TEMSAN elektrikli araçları şarj eden akıllı sokak lambası gelişti Tam Boyutta Gör
    Akıllı Sokak Aydınlatması sayesinde elektrikli araçlarınızı yol kenarındaki direklerden şarj edebileceksiniz. Sistemin şarj hızı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ancak prototip versiyonun görselinde Togg’un 22 kW gücündeki AC duvar tipi şarj cihazı kullanıldığı görülüyor. DC şarj istasyonlarına göre oldukça düşük hızda şarj edecektir ancak bu aydınlatmaların yaygınlaşması durumunda şarj hızı problem olmayacaktır. Aracınızı sokağınızdaki Akıllı Sokak Aydınlatması’nın önüne park ederek 22 kW destekli araçları yaklaşık 4 saatlik sürede, 11 kW destekli araçları 8 saatte tamamen şarj etme imkanı elde edebilirsiniz.
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