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    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı bir senede yüzde 314 arttı

    Gemius, Temu'nun Türkiye'deki kullanım istatistiklerini açıkladı. Gemius verilerine göre Temu'nun kullanıcı sayısı büyük sıçrama yaşadı. İşte Temu'nun Türkiye istatistikleri...

    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı yüzde 314 arttı Tam Boyutta Gör
    Çinli e-ticaret platformu Temu, Türkiye’de kısa sürede büyük yükseliş yakaladı. Türkiye deposunu faaliyete sokan Temu, büyümeye ve Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Geçen yılın Temmuz ayında yaklaşık 7 milyon aktif kullanıcıya erişen Temu, aydan aya erişimini artırarak 2025’in Temmuz ayında yüzde 314’lük bir yükselişle 29 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı yüzde 314 arttı Tam Boyutta Gör
    Gemius tarafından açıklanan verilere Temmuz 2025’te, Temu’yu bir ayda en az bir kez ziyaret eden kullanıcı sayısı 29 milyon olarak kayıtlara geçti. Ocak 2025’te ise 31 milyon ile en yüksek erişim elde edildi.

    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı yüzde 314 arttı Tam Boyutta Gör

    Temmuz ayındaki ziyaretlerin 20 milyonu mobil uygulamadan, 14 milyonu ise webden gerçekleşti. Ziyaretçi başına aylık ortalama 86 görüntülenme elde edildi. 

    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı yüzde 314 arttı Tam Boyutta Gör
    Yaş dağılımına baktığımızda en çok 25-34 yaş arasındaki kullanıcıların bulunduğunu, ardından 35-44 yaş grubunun geldiğini görüyoruz. Kullanıcıların yüzde 55'ini erkekler, yüzde 45'ini kadınlar oluşturuyor.
    Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı yüzde 314 arttı Tam Boyutta Gör
    Gemius, Temu’yu ziyaret eden kullanıcıların Türkiye’deki diğer e-ticaret platformlarını ziyaret oranlarını da inceledi. Hem Temu hem de Trendyol’a giren ziyaretçi erişimi ise yüzde 41 seviyesinde. Hem Temu hem Hepsiburada’ya giren ziyaretçi erişimi ise yüzde 31 olurken, Amazon ile ortak erişimin yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

     

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