Temu'nun Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı bir senede yüzde 314 arttı

Temmuz ayındaki ziyaretlerin 20 milyonu mobil uygulamadan, 14 milyonu ise webden gerçekleşti. Ziyaretçi başına aylık ortalama 86 görüntülenme elde edildi.
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Temmuz ayındaki ziyaretlerin 20 milyonu mobil uygulamadan, 14 milyonu ise webden gerçekleşti. Ziyaretçi başına aylık ortalama 86 görüntülenme elde edildi.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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