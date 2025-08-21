Tensor G5 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki neler sunuyor?

Tensor G5 neler sunuyor?
Google, Pixel 10 serisiyle birlikte kendi üretiminde bir ilke imza atarak TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen Tensor G5 işlemcisini tanıttı. CPU tarafında yüzde 34'lük performans artışı sağlayan yeni yonga, grafik tarafında ise beklentilerin altında kalabilir.
Geekbench 6’nın Vulkan testlerinde Pixel 10 Pro, yalnızca 3.707 puan almayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Pixel 9 Pro bu alanda Tensor G4 ile çok daha yüksek skorlar elde etmişti. Öte yandan iPhone 16 Pro ve Galaxy S25+ gibi rakipler açık ara önde bulunuyor. İlk bakışta bu sonuçlar, Google’ın maliyeti düşürmek için GPU performansını bilinçli şekilde kısıtladığını düşündürse de tablo daha farklı.
Google, yeni GPU'nun ışın izleme (ray tracing) desteği sunmadığını doğruladı. Ancak sürücü güncellemeleriyle birlikte saat hızlarının yükseltilmesi ve Vulkan desteğinin genişletilmesi bekleniyor. Bu da Tensor G5'in gerçek performansını yakalamasını sağlayabilir. Ancak bunun için bir süre daha beklemek gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
