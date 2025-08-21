Giriş
    Tensor G5 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki neler sunuyor?

    Google'ın en yeni işlemcisi Tensor G5'i kullanan Pixel 10 serisi geçtiğimiz saatlerde tanıtıldı. Erken performans sızıntıları ise işlemcinin ciddi şekilde geride kaldığını gösteriyor.

    Tensor G5 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, yakın tarihli "Made by Google"etkinliğinde merakla beklenen Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modellerini tanıttı. Ayrıca etkinlik kapsamında Tensor G5 yonga seti karşımıza çıktı. Peki Google'ın yeni işlemcisi, rakibi Qualcomm ve MediaTek'e karşı neler sunuyor. İlk kıyaslama sonuçları çıktı.

    Tensor G5 neler sunuyor?

    Google, Pixel 10 serisiyle birlikte kendi üretiminde bir ilke imza atarak TSMC'nin 3nm süreciyle üretilen Tensor G5 işlemcisini tanıttı. CPU tarafında yüzde 34'lük performans artışı sağlayan yeni yonga, grafik tarafında ise beklentilerin altında kalabilir. 

    Geekbench 6’nın Vulkan testlerinde Pixel 10 Pro, yalnızca 3.707 puan almayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Pixel 9 Pro bu alanda Tensor G4 ile çok daha yüksek skorlar elde etmişti. Öte yandan iPhone 16 Pro ve Galaxy S25+ gibi rakipler açık ara önde bulunuyor. İlk bakışta bu sonuçlar, Google’ın maliyeti düşürmek için GPU performansını bilinçli şekilde kısıtladığını düşündürse de tablo daha farklı.

    Tensor G5 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Peki neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla, Tensor G5’in kullandığı PowerVR DXT GPU aslında Vulkan 1.4 uyumlu. Ancak Pixel 10 Pro'daki sürücüler hâlen Vulkan 1.1 seviyesinde ve GPU'nun saat hızı da 1.100MHz yerine 396MHz'de çalışıyor. Yani düşük skorların sebebi donanım değil, yazılım tarafındaki optimizasyon eksiklikleri.

    Google, yeni GPU'nun ışın izleme (ray tracing) desteği sunmadığını doğruladı. Ancak sürücü güncellemeleriyle birlikte saat hızlarının yükseltilmesi ve Vulkan desteğinin genişletilmesi bekleniyor. Bu da Tensor G5'in gerçek performansını yakalamasını sağlayabilir. Ancak bunun için bir süre daha beklemek gerekecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

