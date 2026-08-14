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    Tensor G6'nın üretim süreci belli oldu: Google 2nm'ye geçmedi

    Google'ın Pixel 11 serisine güç veren Tensor G6 işlemcisinin 2nm üretim süreciyle geleceği iddiaları gerçeğe dönüşmedi. Google, çipin 3nm üretim sürecini kullandığını doğruladı.

    Tensor G6'nın üretim süreci belli oldu: Google 2nm'ye geçmedi Tam Boyutta Gör
    Google'ın yeni Pixel 11 serisinde kullanılan Tensor G6 işlemcisinin üretim süreciyle ilgili belirsizlik sona erdi. Daha önce çipin TSMC'nin 2nm üretim teknolojisini kullanacağı paylaşılmıştı ancak Google'dan gelen son açıklama Tensor G6'nın 3nm üretim sürecinden geçtiğini doğruladı.

     Google 2nm'ye geçmedi

    Google Donanım Başkan Yardımcısı Peng Yu-Chun, Economic Daily News'e yaptığı açıklamada tüm Pixel 11 modellerinin 3nm Tensor G6 işlemcisiyle geldiğini belirtti. Tensor G6'nın üretim süreci, Pixel 11 serisinin tanıtılmasına rağmen bir süre belirsizliğini korumuştu. Android Authority tarafından incelenen cihaz bilgilerinde de üretim teknolojisine ilişkin bir detay bulunmazken, DevCheck gibi donanım bilgisi sunan uygulamalarda da Tensor G6 için üretim süreci henüz görüntülenemiyordu.

    Tensor G6'nın üretim süreci belli oldu: Google 2nm'ye geçmedi Tam Boyutta Gör
    Google'ın 2nm teknolojisine geçmemesi ise, şirketin Tensor serisindeki yaklaşımıyla da örtüşüyor. Tensor işlemcilerinde Google'ın önceliği en yüksek işlem performansından ziyade yapay zeka yetenekleri, güç verimliliği ve özel donanım özellikleri olarak öne çıkıyor. Şirket, Tensor G6'nın CPU tarafında yüzde 20'ye kadar daha iyi güç verimliliği sunduğunu belirtiyor.

    Ancak bu kazanımın tamamının üretim teknolojisinden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Google, Tensor G6'da CPU çekirdeklerinin sayısını da azaltıyor. Dolayısıyla verimlilik artışında mimari değişikliklerin de önemli bir payı bulunuyor. Tensor G6'nın en dikkat çekici geliştirmelerinden biri ise TPU tarafında geliyor.

    Google, yeni işlemcinin TPU'sunun önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bu artışın özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özelliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

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