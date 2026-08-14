Tensor G6'nın üretim süreci belli oldu: Google 2nm'ye geçmedi

Google 2nm'ye geçmedi
Google Donanım Başkan Yardımcısı Peng Yu-Chun, Economic Daily News'e yaptığı açıklamada tüm Pixel 11 modellerinin 3nm Tensor G6 işlemcisiyle geldiğini belirtti. Tensor G6'nın üretim süreci, Pixel 11 serisinin tanıtılmasına rağmen bir süre belirsizliğini korumuştu. Android Authority tarafından incelenen cihaz bilgilerinde de üretim teknolojisine ilişkin bir detay bulunmazken, DevCheck gibi donanım bilgisi sunan uygulamalarda da Tensor G6 için üretim süreci henüz görüntülenemiyordu.
Ancak bu kazanımın tamamının üretim teknolojisinden kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Google, Tensor G6'da CPU çekirdeklerinin sayısını da azaltıyor. Dolayısıyla verimlilik artışında mimari değişikliklerin de önemli bir payı bulunuyor. Tensor G6'nın en dikkat çekici geliştirmelerinden biri ise TPU tarafında geliyor.
Google, yeni işlemcinin TPU'sunun önceki nesle kıyasla yüzde 50 daha güçlü olduğunu belirtiyor. Bu artışın özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özelliklerine katkı sağlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: