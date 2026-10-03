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    Terminatör 2 gerçek oldu: Figure robotları erimiş çeliğe atlayarak kendini imha etti

    Figure, emekliye ayırdığı Figure 02 robotlarını fikri mülkiyetini korumak için Finlandiya’da erimiş çeliğe attı. Robotların imhası, Terminator 2’nin epik sahnelerini aratmadı.

    Yapay zeka ve robotik şirketi Figure AI, artık kullanılamayan Figure 02 insansı robotlarını özel mülkiyetini korumak amacıyla imha etti. Şirket, robotları geri dönüştürmek yerine Finlandiya'daki bir çelik tesisinde bulunan 75 tonluk elektrik ark ocağının içine gönderdi. Şirket, paylaştığı videoda ise Terminatör 2’nin efsane sahnesine göndermede bulundu.

    Figure 02 robotları neden imha edildi?

    Figure, filosundaki Figure 02 robotlarını emekliye ayırdıktan sonra bu makinelerin artık bakımının sürdürülemediğini belirledi. Şirket, robotların tamamen ortadan kaldırılmasının arkasındaki temel nedenin özel tasarımlı aktüatörleri ve diğer fikri mülkiyet unsurlarının sızmasını önlemek olduğunu açıkladı.

    Şirket, robotları imha etmek için ABD ve Meksika'daki çeşitli metal döküm tesisleriyle görüştü. Ancak tesisler, üzerlerinde lityum iyon bataryalar bulunan robotların doğrudan üretim ekipmanlarına atılmasını kabul etmedi. Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir çelik tesisi ise bu işlemi gerçekleştirmeyi kabul etti.

    Robotlar bunun için özel olarak eğitildi

    Bu noktada Figure, robotların kontrollü şekilde ocağa atılabilmesi için simülasyon ortamında özel bir eğitim süreci başlattı. Figure 02 robotları, yüksekten atlama hareketini otonom biçimde gerçekleştirecek şekilde eğitildi.

    Tesise götürülen robotlar, simülasyonda öğrendikleri hareketi gerçek ortamda uyguladı. Robotlar, aşırı sıcaklık ve güçlü elektromanyetik alanların bulunduğu ortamda herhangi bir hata yapmadan başarıyla son hareketlerini yerine getirdi. 75 ton kapasiteli elektrik ark ocağı, Figure 02 filosunu 24 saat içinde ve altı ayrı eritme işlemiyle tamamen ortadan kaldırdı.

    Ortaya çıkan görüntüler, sahnenin Terminator 2: Judgment Day filmindeki T-1000 karakterinin erimiş metale atıldığı final sekansını andırdı. Hatta Arnold Schwarzenegger de projeye gönderme yaparak Figure CEO'su Brett Adcock'a daha önce robotların eritilmesi yönünde esprili bir öneride bulunmuştu. Ünlü oyuncu bu eritme operasyonunda da kısa bir rol aldı. Eritilen robotlardan biriyle başparmak işareti yapan oyuncu, “Hasta la vista, Figure 02” dedi. Bu arada eritilen robotlardan Figure 02 filosunun anısına özel hatıra parçaları oluşturuldu.

    Kaynakça https://gizmodo.com/figure-ai-trains-retired-robots-to-dive-into-molten-steel-2000820643 https://www.figure.ai/news/f-02-decommission
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