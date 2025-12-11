Terminator 2 senaryosunu 2D olarak yaşayın

Terminator 2D: No Fate ne anlatıyor?
Terminator 2D: No Fate oyunu serinin en iyi filmi kabul edilen Terminator 2 senaryosu üzerinde şekilleniyor. Sarah Connor ve T-800 olarak T-1000 modeline karşı mücadele ederken John Connor olarak da makinelere karşı direnişi yöneteceksiniz.
2 boyutlu grafiklerle hazırlanan oyunda seçimlere göre birden fazla yeni son bulunuyor. Filmdeki ikonik sahneleri birebir yansıtacak olan oyunda Hikaye Modu, Arcade Modu, Sonsuz Mod, Boss Rush, Mother of the Future modları yer alıyor. Terminator 2D: No Fate gün içerisinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında satışa çıkacak. Nintendo eShop üzerinde 29.90$ ön sipariş fiyatı mevcut.
