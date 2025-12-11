Terminator 2 senaryosunu 2D olarak yaşayın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Sinema tarihinin ölmeyen serilerinden Terminatör için oyun dünyası da hareketli. Uzun süredir beklenen ancak ertelenen Terminator 2D: No Fate oyunu masaüstü ve konsol platformları için indirmeye sunuluyor.

Terminator 2D: No Fate ne anlatıyor?

Terminator 2D: No Fate oyunu serinin en iyi filmi kabul edilen Terminator 2 senaryosu üzerinde şekilleniyor. Sarah Connor ve T-800 olarak T-1000 modeline karşı mücadele ederken John Connor olarak da makinelere karşı direnişi yöneteceksiniz.

Terminator 2D: No Fate geliyor: İşte oynanış videosu 9 ay önce eklendi

2 boyutlu grafiklerle hazırlanan oyunda seçimlere göre birden fazla yeni son bulunuyor. Filmdeki ikonik sahneleri birebir yansıtacak olan oyunda Hikaye Modu, Arcade Modu, Sonsuz Mod, Boss Rush, Mother of the Future modları yer alıyor. Terminator 2D: No Fate gün içerisinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarında satışa çıkacak. Nintendo eShop üzerinde 29.90$ ön sipariş fiyatı mevcut.





Terminator 2D: No Fate





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Terminator 2D: No Fate geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: