Tesla'nın Avrupa'daki kötü gidişatı son buldu: 13 ay sonra ilk yükseliş

Tam Boyutta Gör Tesla, Avrupa’da 13 ay süren satış düşüşü serisini sona erdirerek yıllık bazda önemli bir artış yakalamayı başardı. Kayıt verilerine göre şirket, geçen ay Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerinde 13.740 araç teslim etti. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29,1’lik bir yükselişe işaret ediyor.

Avrupa'da yükseliş, ABD'de düşüş

Elon Musk liderliğindeki şirket, yılın ilk iki ayında toplam 20.941 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 17.947 adede göre %16,7 artış anlamına geliyor. Buna karşılık, ABD’de Ocak ayında 32.123 araç satışı yapılırken, bu sayı yıllık bazda %26 düşüş gösterdi.

Buna rağmen BYD, Avrupa pazarında Tesla’nın önünde yer almaya devam ediyor. Çinli üretici, bölgede bayi ağını genişletirken agresif fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Şubat ayında 15.438 araç satan BYD, yıllık bazda %185,3 büyüme kaydetti. Yılın ilk iki ayında ise toplam 29.291 satışa ulaşarak %179,2 artış elde etti. Ancak BYD’nin hem tamamen elektrikli araçlar hem de şarj edilebilir hibrit modeller sattığını belirtelim. Bu nedenle doğrudan bir karşılaştırma yapmak zor.

Avrupa'da elektrikli araç pazarı büyümeye devam ediyor

Genel olarak Avrupa otomobil pazarı geçen ay sadece %1,7 büyürken, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar güçlü performans sergilemeye devam etti. Şubat ayında %15,8 artışla 190.683 elektrikli araç satışı gerçekleşti. Şarj edilebilir hibrit satışları ise 96.252 adede ulaşarak %33 yükseldi.

Hibrit araçlar hala en çok tercih edilen motor tipi olmayı sürdürse de büyüme hızları elektrikli ve plug-in hibritlere kıyasla daha sınırlı kaldı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre Şubat ayında 375.862 hibrit araç satıldı ve bu da %10,4’lük bir artış anlamına geliyor.

Benzinli araç satışları %17 düşerek 224.754 adede gerilerken, dizel otomobil satışları da %13,5 azalarak 73.451 seviyesine indi. Özellikle dizel araçlar uzun süredir keskin bir düşüş trendinde ve yerlerini giderek daha fazla elektrikli ve plug-in hibrit modellere bırakıyor.

