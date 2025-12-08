Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler

    Tesla, 2025 tatil güncellemesini duyurdu. Yapay zeka destekli navigasyon, yeni eğlence modları ve pratik güvenlik özellikleri araçlara daha akıllı bir kullanım deneyimi sunuyor.

    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın her yıl sonunda sunduğu tatil güncellemeleri, uzun süredir araç sahiplerinin alışık olduğu bir ritme dönüşmüş durumda. Son olarak elektrikli araç devi, 2025 Holiday (2025 Tatil Güncellemesinin) detaylarını açıkladı. Grok için daha derin entegrasyon, yeni eğlence modları ve pratik güvenlik detayları dahil olmak üzere daha fazla geliyor.

    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu

    Paylaşılan yeniliklere göre Grok entegrasyonu artık yalnızca sohbet işleviyle sınırlı değil. Tesla, yapay zekaya navigasyon komutlarına erişim izni vererek sürücülere sesli komutlarla rota oluşturma veya mevcut rotayı düzenleme imkânı sunuyor. Grok'un “Asistan” kişiliği etkinleştirildiğinde sistem, daha hızlı ve anlaşılır şekilde yanıt verebiliyor.

    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Eğlence tarafında Tesla Photobooth özelliği de yenilikler arasında. Araç içi kamerayı kullanarak selfie çekme, filtre ve çıkartma ekleme gibi sosyal medya uygulamalarını andıran bu özellik, Tesla uygulaması üzerinden paylaşım imkânı sağlıyor. Dog Mode ise daha işlevsel bir dokunuş almış. iPhone kullanıcıları, mod aktifken kabin görüntüsünü, sıcaklık değerlerini ve pil durumunu canlı etkinlik kartı üzerinden takip edebiliyor.

    Sürüşle doğrudan ilişkili detaylarda da küçük ama anlamlı yenilikler var. Dashcam görüntülerine artık hız bilgisi, direksiyon açısı ve otonom sürüş durumu gibi ek veriler işleniyor. Noel Baba Modu güncellenmiş animasyonlarla yenilenirken, "Jingle Rush" için oluşturulan yeni ışık gösterisi Toybox bölümünde planlanabilir hale getiriliyor.

    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yenilik ise Şarj tarafında. Konuma özel şarj sınırının kaydedilmesi, özellikle ev ve iş yeri gibi sık ziyaret edilen bölgelerde şarj yönetimini daha akıllı hale getiriyor. Ayrıca araçtan inerken kablosuz şarj ünitesinde telefon unutulduysa sistem birkaç saniye sonra sesli bir uyarı veriyor.
    Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Arcade bölümüne eklenen SpaceX ISS Docking Simulator da güncellemeye ayrı bir renk katıyor. NASA astronotlarının kullandığı kontrollere benzer bir arayüzle ISS'e yanaşma denemeleri yapılabiliyor. Ayrıca Spotify arayüzünün yenilenmesi, Rave Cave modundaki ışık uyumu ve kilit sesine eklenen yeni efektler de yenilikler arasında.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chery tiggo 7 pro max kullanıcı yorumları aradığım numara neden çalmıyor hyundai i20 1.2 motor ömrü çene kisti ameliyatı olanların yorumları c4 cactus 1.6 e-hdi shine

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum