Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Tesla'nın her yıl sonunda sunduğu tatil güncellemeleri, uzun süredir araç sahiplerinin alışık olduğu bir ritme dönüşmüş durumda. Son olarak elektrikli araç devi, 2025 Holiday (2025 Tatil Güncellemesinin) detaylarını açıkladı. Grok için daha derin entegrasyon, yeni eğlence modları ve pratik güvenlik detayları dahil olmak üzere daha fazla geliyor.

Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu

Paylaşılan yeniliklere göre Grok entegrasyonu artık yalnızca sohbet işleviyle sınırlı değil. Tesla, yapay zekaya navigasyon komutlarına erişim izni vererek sürücülere sesli komutlarla rota oluşturma veya mevcut rotayı düzenleme imkânı sunuyor. Grok'un “Asistan” kişiliği etkinleştirildiğinde sistem, daha hızlı ve anlaşılır şekilde yanıt verebiliyor.

Tam Boyutta Gör Eğlence tarafında Tesla Photobooth özelliği de yenilikler arasında. Araç içi kamerayı kullanarak selfie çekme, filtre ve çıkartma ekleme gibi sosyal medya uygulamalarını andıran bu özellik, Tesla uygulaması üzerinden paylaşım imkânı sağlıyor. Dog Mode ise daha işlevsel bir dokunuş almış. iPhone kullanıcıları, mod aktifken kabin görüntüsünü, sıcaklık değerlerini ve pil durumunu canlı etkinlik kartı üzerinden takip edebiliyor.

Sürüşle doğrudan ilişkili detaylarda da küçük ama anlamlı yenilikler var. Dashcam görüntülerine artık hız bilgisi, direksiyon açısı ve otonom sürüş durumu gibi ek veriler işleniyor. Noel Baba Modu güncellenmiş animasyonlarla yenilenirken, "Jingle Rush" için oluşturulan yeni ışık gösterisi Toybox bölümünde planlanabilir hale getiriliyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik ise Şarj tarafında. Konuma özel şarj sınırının kaydedilmesi, özellikle ev ve iş yeri gibi sık ziyaret edilen bölgelerde şarj yönetimini daha akıllı hale getiriyor. Ayrıca araçtan inerken kablosuz şarj ünitesinde telefon unutulduysa sistem birkaç saniye sonra sesli bir uyarı veriyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak, Arcade bölümüne eklenen SpaceX ISS Docking Simulator da güncellemeye ayrı bir renk katıyor. NASA astronotlarının kullandığı kontrollere benzer bir arayüzle ISS'e yanaşma denemeleri yapılabiliyor. Ayrıca Spotify arayüzünün yenilenmesi, Rave Cave modundaki ışık uyumu ve kilit sesine eklenen yeni efektler de yenilikler arasında.

