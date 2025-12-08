Tesla 2025 tatil güncellemesi duyuruldu: İşte yenilikler

Paylaşılan yeniliklere göre Grok entegrasyonu artık yalnızca sohbet işleviyle sınırlı değil. Tesla, yapay zekaya navigasyon komutlarına erişim izni vererek sürücülere sesli komutlarla rota oluşturma veya mevcut rotayı düzenleme imkânı sunuyor. Grok'un “Asistan” kişiliği etkinleştirildiğinde sistem, daha hızlı ve anlaşılır şekilde yanıt verebiliyor.
Sürüşle doğrudan ilişkili detaylarda da küçük ama anlamlı yenilikler var. Dashcam görüntülerine artık hız bilgisi, direksiyon açısı ve otonom sürüş durumu gibi ek veriler işleniyor. Noel Baba Modu güncellenmiş animasyonlarla yenilenirken, "Jingle Rush" için oluşturulan yeni ışık gösterisi Toybox bölümünde planlanabilir hale getiriliyor.
ileri casusluk ekipmanı...