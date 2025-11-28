Tesla, 30 günlük ücretsiz FSD deneme kampanyası başlattı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla, Full Self-Driving (FSD) Denetimli V14.2 yazılımı için 30 günlük ücretsiz deneme kampanyasına başladı. Kuzey Amerika’yı kapsayan kampanya, yaklaşık 1,5 milyon Hardware 4 (HW4) sahibi Tesla kullanıcısına FSD deneme imkanı sunacak. Deneme programı, henüz FSD aboneliği satın almamış sahipler için geçerli olacak.

HW3 sahipleri kapsam dışı

FSD denemesi Model S, Model 3, Model X, Model Y ve Cybertruck sahipleri için erişilebilir olacak. ABD, Kanada, Meksika ve Porto Riko’da yaşayan kullanıcılar programa katılabilecek. Deneme süresinin ardından ABD’de FSD yazılımına aylık 99 dolar, Kanada’da ise aylık 99 CAD karşılığında abone olunabilecek.

Bu girişim, Kuzey Amerika’daki yılbaşı ve kış tatili dönemine denk gelmesiyle, kullanıcıların uzun mesafe sürüşlerini daha rahat ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Öte yandan HW3 donanıma sahip Tesla kullanıcıları bu kampanyadan yararlanamayacak. Tesla, söz verilen AI4 donanım yükseltmesi yerine bir tür FSD 14 Lite sürümü hazırlıyor.

Şirketin CEO’su Elon Musk, FSD 14 ve özellikle yakında çıkacak 14.3 güncellemesinin sürüş yeteneklerinde büyük bir sıçrama sağlayacağını belirtiyor. Ücretsiz FSD denemesi, kullanıcıların yazılımın yaygın yol senaryoları ve nadir durumlarda bile müdahalesiz sürüş yeteneklerini tecrübe etmesini hedefliyor. Deneme süresince, Mad Max ve Sloth Mode hız profilleri, ayrıca Arrival Options oto-park özelliği gibi ileri sürüş destek sistemleri de test edilebilecek.

