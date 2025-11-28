Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 30 günlük ücretsiz FSD deneme kampanyası başlattı

    Tesla, HW4 donanımlı araç sahiplerine 30 gün ücretsiz FSD 14 denemesi sunuyor. Kampanya, kullanıcıların gelişmiş sürüş destek sistemlerini keşfetmelerini sağlayacak.

    Tesla, 30 günlük ücretsiz FSD deneme kampanyası başlattı Tam Boyutta Gör

    Tesla, Full Self-Driving (FSD) Denetimli V14.2 yazılımı için 30 günlük ücretsiz deneme kampanyasına başladı. Kuzey Amerika’yı kapsayan kampanya, yaklaşık 1,5 milyon Hardware 4 (HW4) sahibi Tesla kullanıcısına FSD deneme imkanı sunacak. Deneme programı, henüz FSD aboneliği satın almamış sahipler için geçerli olacak.

    HW3 sahipleri kapsam dışı

    FSD denemesi Model S, Model 3, Model X, Model Y ve Cybertruck sahipleri için erişilebilir olacak. ABD, Kanada, Meksika ve Porto Riko’da yaşayan kullanıcılar programa katılabilecek. Deneme süresinin ardından ABD’de FSD yazılımına aylık 99 dolar, Kanada’da ise aylık 99 CAD karşılığında abone olunabilecek.

    Bu girişim, Kuzey Amerika’daki yılbaşı ve kış tatili dönemine denk gelmesiyle, kullanıcıların uzun mesafe sürüşlerini daha rahat ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Öte yandan HW3 donanıma sahip Tesla kullanıcıları bu kampanyadan yararlanamayacak. Tesla, söz verilen AI4 donanım yükseltmesi yerine bir tür FSD 14 Lite sürümü hazırlıyor.

    Şirketin CEO’su Elon Musk, FSD 14 ve özellikle yakında çıkacak 14.3 güncellemesinin sürüş yeteneklerinde büyük bir sıçrama sağlayacağını belirtiyor. Ücretsiz FSD denemesi, kullanıcıların yazılımın yaygın yol senaryoları ve nadir durumlarda bile müdahalesiz sürüş yeteneklerini tecrübe etmesini hedefliyor. Deneme süresince, Mad Max ve Sloth Mode hız profilleri, ayrıca Arrival Options oto-park özelliği gibi ileri sürüş destek sistemleri de test edilebilecek.

    Kaynakça https://www.teslarati.com/tesla-launches-crazy-full-self-driving-free-trial-how-you-can-get-it/ https://www.tesla.com/support/fsd/v14-trial
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    MSC Elektronik 5 dakika önce

    yorum

    C
    cerdem40 14 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 16 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 35 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 50 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 55 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    xming page one bmw servis geçmişi sorgulama honda hrv alınır mı motor yağ çubuğu seviyesi nerede olmalı a101 ne kadar kira veriyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
    ACER NITRO ANV15-41-R2C6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum