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    Tesla Model Y Long Wheelbase tanıtıldı: Model X'in yerini alabilir

    Tesla, ABD'de daha uzun aks mesafesine sahip altı koltuklu yeni Model Y Long Wheelbase modelini satışa çıkardı. Yeni versiyon, geniş iç hacmiyle Model X'e alternatif olmayı hedefliyor.

    Tesla 6 koltuklu yeni Model Y'yi tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tesla, Model Y ailesine Model X'in yerini alabilecek yeni bir seçenek daha ekledi. ABD'de satışa sunulan Model Y Long Wheelbase, daha uzun gövdesi ve altı koltuklu iç tasarımıyla özellikle geniş aileleri hedef alacak. Yeni model 61.990 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Tesla Model Y Long Wheelbase neler sunuyor?

    Tesla Model Y Long Wheelbase, standart Model Y'den yaklaşık 18 santimetre daha uzun ve 2+2+2 oturma düzenine sahip üç sıralı kabin sunuyor. Böylece daha önce sunulan yedi koltuklu Model Y seçeneğindeki dar üçüncü sıra eleştirilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İkinci sırada bağımsız kaptan koltukları yer alırken, üçüncü sıra da elektrikli yatırma mekanizması ve ısıtma desteğiyle geliyor.

    Tesla 6 koltuklu yeni Model Y'yi tanıttı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tesla, ABD versiyonunda 83 kWh batarya kullanmasına rağmen yaklaşık 325 mil (523 kilometre) menzil sunduğunu açıkladı. Araç ayrıca Vehicle-to-Load (V2L) ve PowerShare desteğiyle harici cihazlara enerji aktarabiliyor.  Donanım tarafında 16 inç ön multimedya ekranına ek olarak ikinci sıra yolcuları için 8 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor.

    Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi, 19 hoparlörlü ses sistemi, geliştirilmiş akustik camlar ve adaptif süspansiyon sistemi de öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Tesla'nın Launch Series paketiyle birlikte sunduğu modelde bir yıllık Full Self-Driving (Supervised), bir yıl ücretsiz Supercharging, Premium Connectivity ve Grok yapay zeka entegrasyonu da standart olarak geliyor.

    Şirket, Model X siparişlerini daha önce birçok pazarda durdurmuştu. Bu nedenle yeni Model Y Long Wheelbase'in, Model X'e yönelmek istemeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

    • 3 sıralı, 6 koltuklu (2+2+2) oturma düzeni
    • 0-100 km/s hızlanma: 4,4 saniye
    • Yaklaşık 325 mil (523 km) menzil
    • Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve elektrik desteği
    • İkinci sırada ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar
    • Elektrikli kol dayama ve tek dokunuşla katlanabilen ikinci sıra koltuklar
    • Üçüncü sırada ısıtmalı, elektrikli yatırılabilen ve tek dokunuşla katlanabilen koltuklar
    • Yaklaşık 2.520 litre bagaj hacmi
    • Geliştirilmiş akustik camlar ile daha sessiz kabin
    • Adaptif amortisör sistemi
    • Ön tarafta 16 inç, ikinci sırada 8 inç dokunmatik ekran
    • 19 hoparlörlü Tesla Audio ses sistemi
    • Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi
    • Tüm koltuk sıralarında USB şarj bağlantıları
    • FSD Supervised (Denetimli Tam Otonom Sürüş) desteği
    • Grok yapay zeka entegrasyonu
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