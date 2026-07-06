Tesla Model Y Long Wheelbase tanıtıldı: Model X'in yerini alabilir

Tesla Model Y Long Wheelbase neler sunuyor?
Tesla Model Y Long Wheelbase, standart Model Y'den yaklaşık 18 santimetre daha uzun ve 2+2+2 oturma düzenine sahip üç sıralı kabin sunuyor. Böylece daha önce sunulan yedi koltuklu Model Y seçeneğindeki dar üçüncü sıra eleştirilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İkinci sırada bağımsız kaptan koltukları yer alırken, üçüncü sıra da elektrikli yatırma mekanizması ve ısıtma desteğiyle geliyor.
Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi, 19 hoparlörlü ses sistemi, geliştirilmiş akustik camlar ve adaptif süspansiyon sistemi de öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Tesla'nın Launch Series paketiyle birlikte sunduğu modelde bir yıllık Full Self-Driving (Supervised), bir yıl ücretsiz Supercharging, Premium Connectivity ve Grok yapay zeka entegrasyonu da standart olarak geliyor.
Şirket, Model X siparişlerini daha önce birçok pazarda durdurmuştu. Bu nedenle yeni Model Y Long Wheelbase'in, Model X'e yönelmek istemeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.
- 3 sıralı, 6 koltuklu (2+2+2) oturma düzeni
- 0-100 km/s hızlanma: 4,4 saniye
- Yaklaşık 325 mil (523 km) menzil
- Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve elektrik desteği
- İkinci sırada ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar
- Elektrikli kol dayama ve tek dokunuşla katlanabilen ikinci sıra koltuklar
- Üçüncü sırada ısıtmalı, elektrikli yatırılabilen ve tek dokunuşla katlanabilen koltuklar
- Yaklaşık 2.520 litre bagaj hacmi
- Geliştirilmiş akustik camlar ile daha sessiz kabin
- Adaptif amortisör sistemi
- Ön tarafta 16 inç, ikinci sırada 8 inç dokunmatik ekran
- 19 hoparlörlü Tesla Audio ses sistemi
- Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi
- Tüm koltuk sıralarında USB şarj bağlantıları
- FSD Supervised (Denetimli Tam Otonom Sürüş) desteği
- Grok yapay zeka entegrasyonu