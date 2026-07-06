Tesla Model Y Long Wheelbase tanıtıldı: Model X'in yerini alabilir

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Tam Boyutta Gör Tesla, Model Y ailesine Model X'in yerini alabilecek yeni bir seçenek daha ekledi. ABD'de satışa sunulan Model Y Long Wheelbase, daha uzun gövdesi ve altı koltuklu iç tasarımıyla özellikle geniş aileleri hedef alacak. Yeni model 61.990 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Tesla Model Y Long Wheelbase neler sunuyor?

Tesla Model Y Long Wheelbase, standart Model Y'den yaklaşık 18 santimetre daha uzun ve 2+2+2 oturma düzenine sahip üç sıralı kabin sunuyor. Böylece daha önce sunulan yedi koltuklu Model Y seçeneğindeki dar üçüncü sıra eleştirilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. İkinci sırada bağımsız kaptan koltukları yer alırken, üçüncü sıra da elektrikli yatırma mekanizması ve ısıtma desteğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, ABD versiyonunda 83 kWh batarya kullanmasına rağmen yaklaşık 325 mil (523 kilometre) menzil sunduğunu açıkladı. Araç ayrıca Vehicle-to-Load (V2L) ve PowerShare desteğiyle harici cihazlara enerji aktarabiliyor. Donanım tarafında 16 inç ön multimedya ekranına ek olarak ikinci sıra yolcuları için 8 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor.

Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi, 19 hoparlörlü ses sistemi, geliştirilmiş akustik camlar ve adaptif süspansiyon sistemi de öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Tesla'nın Launch Series paketiyle birlikte sunduğu modelde bir yıllık Full Self-Driving (Supervised), bir yıl ücretsiz Supercharging, Premium Connectivity ve Grok yapay zeka entegrasyonu da standart olarak geliyor.

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Şirket, Model X siparişlerini daha önce birçok pazarda durdurmuştu. Bu nedenle yeni Model Y Long Wheelbase'in, Model X'e yönelmek istemeyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

3 sıralı, 6 koltuklu (2+2+2) oturma düzeni

0-100 km/s hızlanma: 4,4 saniye

Yaklaşık 325 mil (523 km) menzil

Ön koltuklarda ısıtma, havalandırma ve elektrik desteği

İkinci sırada ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar

Elektrikli kol dayama ve tek dokunuşla katlanabilen ikinci sıra koltuklar

Üçüncü sırada ısıtmalı, elektrikli yatırılabilen ve tek dokunuşla katlanabilen koltuklar

Yaklaşık 2.520 litre bagaj hacmi

Geliştirilmiş akustik camlar ile daha sessiz kabin

Adaptif amortisör sistemi

Ön tarafta 16 inç, ikinci sırada 8 inç dokunmatik ekran

19 hoparlörlü Tesla Audio ses sistemi

Aktif soğutmalı 50W kablosuz şarj ünitesi

Tüm koltuk sıralarında USB şarj bağlantıları

FSD Supervised (Denetimli Tam Otonom Sürüş) desteği

Grok yapay zeka entegrasyonu

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