Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, Kuzey Amerika’da yeni Model 3 ve Model Y sahipleri için Temel Autopilot’u standart donanımdan çıkardı. Böylece daha önce ücretsiz olan şerit takip özelliğine erişmek isteyen kullanıcılar, ayda 99 dolarlık Full Self-Driving aboneliğini almak zorunda kalacak.

Sadece adaptif hız sabitleme ücretsiz sunulacak

Tesla yaklaşık yedi yıldır her araçta Temel Autopilot'u standart olarak sunuyordu. Bu paket, öndeki araca göre hız ayarlama ve Autosteer (aracı şeritte tutma) özelliklerini sunuyordu. Yeni 2026 fiyatlandırma yapısı kapsamında Autosteer özelliği kaldırıldı. Artık yeni Tesla’lar standart olarak yalnızca adaptif hız sabitleme özelliğiyle gelecek. Otoyolda direksiyon kontrolünü yazılıma bırakmak isteyen kullanıcıların, daha önce ücretsiz olan bu özellik için artık ekstra ödeme yapması gerekiyor.

Musk, FSD’nin Avrupa ve Çin’de yakında onaylanmasını bekliyor 9 sa. önce eklendi

Bu adım, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) paketini tek seferlik satın alma seçeneğinden kaldıracağını ve tamamen abonelik modeline geçeceğini açıklamasından sadece haftalar sonra geldi.

Tesla'nın bu kararı diğer bölgelerde uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor. Çok daha ucuz otomobillerde bile standart olarak sunulan bu özelliğin ücretli abonelik olarak sunulması birçok kişinin tepkisini çekecek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, ABD'de Otopilot özelliğini kaldırdı: Aylık aboneliğe geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: