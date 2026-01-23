Giriş
    Tesla, ABD'de Otopilot özelliğini kaldırdı: Aylık aboneliğe geçti!

    Tesla, Kuzey Amerika’da yeni Model 3 ve Model Y sahipleri için Temel Autopilot’u standart donanımdan çıkardı. Şerit takip özelliğine erişmek isteyen kullanıcılar, ayda 99 dolar ödemek zorunda kalacak.

    Tesla, ABD'de Otopilot özelliğini kaldırdı: Aylık aboneliğe geçti Tam Boyutta Gör
    Tesla, Kuzey Amerika’da yeni Model 3 ve Model Y sahipleri için Temel Autopilot’u standart donanımdan çıkardı. Böylece daha önce ücretsiz olan şerit takip özelliğine erişmek isteyen kullanıcılar, ayda 99 dolarlık Full Self-Driving aboneliğini almak zorunda kalacak.

    Sadece adaptif hız sabitleme ücretsiz sunulacak

    Tesla yaklaşık yedi yıldır her araçta Temel Autopilot'u standart olarak sunuyordu. Bu paket, öndeki araca göre hız ayarlama ve Autosteer (aracı şeritte tutma) özelliklerini sunuyordu. Yeni 2026 fiyatlandırma yapısı kapsamında Autosteer özelliği kaldırıldı. Artık yeni Tesla’lar standart olarak yalnızca adaptif hız sabitleme özelliğiyle gelecek. Otoyolda direksiyon kontrolünü yazılıma bırakmak isteyen kullanıcıların, daha önce ücretsiz olan bu özellik için artık ekstra ödeme yapması gerekiyor.

    Bu adım, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) paketini tek seferlik satın alma seçeneğinden kaldıracağını ve tamamen abonelik modeline geçeceğini açıklamasından sadece haftalar sonra geldi.

    Tesla'nın bu kararı diğer bölgelerde uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor. Çok daha ucuz otomobillerde bile standart olarak sunulan bu özelliğin ücretli abonelik olarak sunulması birçok kişinin tepkisini çekecek gibi görünüyor.

