Tesla, ABD'de Otopilot özelliğini kaldırdı: Aylık aboneliğe geçti!

Sadece adaptif hız sabitleme ücretsiz sunulacak
Tesla yaklaşık yedi yıldır her araçta Temel Autopilot'u standart olarak sunuyordu. Bu paket, öndeki araca göre hız ayarlama ve Autosteer (aracı şeritte tutma) özelliklerini sunuyordu. Yeni 2026 fiyatlandırma yapısı kapsamında Autosteer özelliği kaldırıldı. Artık yeni Tesla’lar standart olarak yalnızca adaptif hız sabitleme özelliğiyle gelecek. Otoyolda direksiyon kontrolünü yazılıma bırakmak isteyen kullanıcıların, daha önce ücretsiz olan bu özellik için artık ekstra ödeme yapması gerekiyor.
Bu adım, Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) paketini tek seferlik satın alma seçeneğinden kaldıracağını ve tamamen abonelik modeline geçeceğini açıklamasından sadece haftalar sonra geldi.
Tesla'nın bu kararı diğer bölgelerde uygulayıp uygulamayacağı henüz bilinmiyor. Çok daha ucuz otomobillerde bile standart olarak sunulan bu özelliğin ücretli abonelik olarak sunulması birçok kişinin tepkisini çekecek gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: