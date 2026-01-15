Tesla, ABD üretimli güneş panellerini satışa çıkardı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın enerji birimi büyümeyi sürdürse de şirketin güneş enerjisi tarafındaki gelişimi neredeyse durmuştu. Şimdi ise Tesla, ABD’de üretilen yeni bir güneş panelini resmi olarak duyurdu. Satışa sunulan yeni ürün, Tesla’nın son iki yılda kademeli olarak geri plana ittiği güneş enerjisi iş kolunun yeniden canlandığına işaret ediyor.

Tesla, 2016 yılında SolarCity’yi bünyesine kattığında güneş enerjisi alanında agresif büyüme hedefleri ortaya koymuştu. Ancak aradan geçen yıllarda SolarCity dönemindeki kurulum rakamlarına bir daha ulaşılamadı. Özellikle son birkaç yılda tablo daha da kötüleşti. Tesla birçok pazarda yeni güneş paneli projelerini planlamayı bıraktı ve 2024 itibarıyla kurulum verilerini kamuoyuyla paylaşmayı tamamen durdurdu.

Bu süreçte şirket, doğrudan kurulum yapan bir yapıdan uzaklaşarak donanım tedarikçisi konumuna geçmeyi tercih etti. “Installer Day” etkinliğiyle birlikte Tesla, ürünlerini kendi ekipleri yerine sertifikalı üçüncü taraf kurulum firmaları üzerinden pazarlamaya başladı.

Üretim yeniden başladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Tesla’nın Buffalo’daki fabrikasında güneş paneli üretimini yeniden başlatacağı açıklanmıştı. Şimdi ise bu ürünün tüm teknik detayları netleşti. Yeni panel, Tesla’nın yaklaşık on yıl önce verdiği sözü nihayet yerine getirdiğini gösteriyor. Zira şirket, kendi tasarımına sahip özgün bir güneş modülü üretmek istiyordu.

Tesla’nın internet sitesinde listelenen yeni model TSP-420 kodunu taşıyor. Ürün bilgi sayfasında güneş panelinin “dünyada üretildiği ve Buffalo’da monte edildiği” ifade ediliyor. Bu ifade, güneş hücrelerinin yurt dışında üretilip panellerin Gigafactory tesisinde birleştirildiğine işaret ediyor. Yine de ürün, yerli üretim bantlarında son haline geldiği için bu, Tesla için önemli bir kazanım.

Söz konusu tesis, başlangıçta SolarCity için inşa edilmiş ve New York eyaleti tarafından finanse edilmişti. Batı Yarımküre’nin en büyük güneş paneli fabrikası olması hedeflenen Gigafactory New York, SolarCity satın alımının ardından Panasonic’in kontrolüne geçmiş, Panasonic’in 2020’de çekilmesiyle birlikte tesis ağırlıklı olarak Supercharger bileşenleri ve otonom sürüş veri etiketleme faaliyetlerinde kullanılmıştı. Son yıllarda Tesla, güneş panellerini çoğunlukla Q Cells gibi üreticilerden tedarik edip kendi markasıyla sunuyordu. Yeni teknik doküman, üretimin yeniden şirket içine alındığını ve özel bir tasarıma geçildiğini doğruluyor.

Yeni panel, 415 W ve 420 W olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Bu değerler günümüz pazar standartlarıyla uyumlu olsa da, asıl fark panelin iç yapısında ortaya çıkıyor. Tesla, bu modelde “18 Power Zones” olarak adlandırdığı bir yapı kullandığını belirtiyor. Standart güneş panellerinde genellikle 6 güç bölgesi bulunurken, Tesla’nın bu iddiası oldukça dikkat çekici.

Geleneksel yarım kesitli hücrelerde panel, gölgeleme performansını artırmak için genellikle üst ve alt olmak üzere iki ana bölüme ayrılıyor. Tesla’nın 18 bölgeden söz etmesi özel bir hücre dizilimi kullandığına işaret ediyor. Bu sayede panelin belirli bölümleri gölgede kalsa bile, genel enerji üretiminin daha stabil kalması hedefleniyor.

