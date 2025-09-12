Tesla, AI5 çipinin özelliklerini açıkladı: Musk yine iddialı konuştu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin yeni nesil otonom sürüş (FSD) çipi AI5’in teknik detaylarını katıldığı bir podcast’te paylaştı. Musk, AI5’in önceki nesil HW4 (AI4 olarak da biliniyor) çipine kıyasla bazı metriklerde 40 kat daha güçlü, ham işlem gücünde ise 8 kat daha iyi olacağını belirtti. Ayrıca yeni çipin 9 kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olacağı aktarıldı.

Elon Musk, AI5’i sadece bir güncelleme değil, mimari bir sıçrama olarak tanımlıyor. Tesla, HW3 ve HW4 çipleri geliştirdikten sonra FSD alanındaki ihtiyaçlarını daha iyi anlamış durumda. AI5, HW4’ün karşılaştığı donanım darboğazlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

HW4 çipinde 16 GB RAM bulunurken AI5 ile birlikte Tesla’nın 144 GB’a kadar RAM kullanmayı planladığı belirtiliyor. Yüksek bellek miktarının yapay zeka uygulamalarının ihtiyaçları için oldukça önemli olduğunu belirtelim.

AI5’in gerçek gücü ise yalnızca rakamlardan değil, özelleştirilmiş tasarımından geliyor. 40 katlık performans artışı, özellikle HW4’te darboğaz yaratan hesaplama yoğun işlemlerin AI5’te çok daha verimli çalışabilmesinden kaynaklanıyor. Örneğin, yapay zeka modellerinde sıkça kullanılan “softmax” fonksiyonu daha az adımda çalışacak. Ayrıca AI5 karışık hassasiyetli modelleri dinamik olarak daha etkin yönetebilecek. Bu tür optimizasyonlar, donanım ve yazılım ekiplerinin tam koordinasyon içinde çalışmasıyla mümkün oluyor.

AI5’in, gelecek nesil FSD yazılımını çalıştıracak temel çip olması bekleniyor. Tesla, HW4 üzerinde denetimsiz FSD’yi gerçekleştirmeyi planladığını açıklamış olsa da, AI5’in önce bu deneyimi sağlayıp sonra HW4’e uyarlanması muhtemel görünüyor. Zira Musk, mevcut HW4 çiplerinin insan sürücüye göre iki ila üç kat daha güvenli, doğru optimizasyonlarla ise 10 kat daha güvenli olabileceğine olan güvenini de dile getirdi.

Bu arada AI5 çipi TSMC’nin Tayvan’daki tesislerinde, ardından ABD’de kurduğu tesiste üretilecek. Musk, temmuz ayında yaptığı açıklamada AI6 çipinin ise Samsung’un ABD’deki tesisinde üretileceğini duyurmuştu. Samsung, mevcut AI4 çiplerini de üretiyor.

Musk’ın FSD iddiaları endişelendiriyor

Tesla ve haliyle Musk, 2016 yılından bu yana ürettiği tüm araçların denetimsiz otonom sürüş yeteneğine sahip olacağını iddia ediyor. Geçmişte Musk, bunun 2018 yılında olacağını söylemiş ancak günümüzde bile denetimsiz FSD’den tam olarak bahsetmek mümkün değil. Öte yandan Tesla, FSD yazılım paketini 15 bin dolara varan fiyatlarla sattı. Tesla, gelişmiş sürücü destek sisteminin kablosuz yazılım güncellemeleriyle tamamen otonom hale geleceğini vadediyor.

Aradan neredeyse on yıl geçmesine rağmen bu vaat henüz yerine getirilmedi ve Tesla, 2016 ile 2023 yılları arasında üretilen tüm araçların vaat edildiği gibi denetimsiz otonom sürüşü sağlayacak uygun donanıma sahip olmadığını da resmen doğruladı. Musk, eski araç sahiplerini memnun etmek için bu araçlardaki bilgisayarların yükseltilmesini tartışıyor ancak bunu uygulamaya koymak için halen somut bir plan yok. Bilindiği üzere HW4 donanımı 2023’te çıkmıştı.

Daha da ilginci Tesla, sattığı FSD paketinde de bazı ifade değişiklikleri yaptı. Tesla, en azından 2023'e kadar FSD alıcılarına denetimsiz otonom sürüş yetenekleri vaat ederek yazılım paketini satarken artık müşterilerine yalnızca FSD (Denetimli) paketini satıyor. Ve küçük puntolarla yazılan alanda aracın "otonom" olmadığı ve bunun bir özellik olarak vaat edilmediği belirtiliyor.

Yani Tesla’dan bugün FSD satın alan kişiler, önceki alıcıların satın aldığı gibi denetimsiz otonom sürüş kabiliyetini satın almıyorlar. Sonuç olarak, FSD artık Tesla sahiplerinin araçlarında uyuyup varış noktalarında uyanabilmelerine dair ilk baştaki vaadi sunmuyor. Musk bu vaadi yıllardır Tesla araçlarını satmak için kullanıyordu.

