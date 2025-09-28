Tesla, araç başına en az su tüketen otomotiv firmalarından oldu

Berlin tesisinde su kullanımında öne çıkıyor
Şirket, başlangıçta planlanandan çok daha az su tükettiği için Strausberg-Erkner Su Birliği’ne yıllık 377 bin metreküp su kullanım hakkını iade etti.
2024 yılında fabrikanın toplam su tüketimi 456 bin metreküp olarak kaydedilmişti. Bu miktar, araç başına 2,16 metreküp su tüketimi anlamına geliyor. Otomotiv sektöründe ortalama tüketim 2,84 ila 3,5 metreküp civarında olduğu için Tesla’nın oranı sektör standartlarının oldukça altında kaldı.
EMAS sertifikası da alındı
2024'te fabrikanın toplam enerji tüketimi 419 bin MWh seviyesinde gerçekleşmişti. Elektrik en büyük payı oluştururken, doğal gaz kullanımı ise atık ısının geri kazanılmasıyla azaltılmaya çalışılıyor. Ayrıca tesis, bu yıl üretimde kullanılan atık suyun yüzde 90'ını geri dönüştürmeyi hedefliyor. Şu anda yaklaşık 11 bin kişi istihdam edilen Giga Berlin, yılda ortalama 250 bin araç üretim kapasitesine sahip.
