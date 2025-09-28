Giriş
    Tesla, araç başına en az su tüketen otomotiv firmalarından oldu

    Tesla’nın Berlin’deki tesisi, araç başına su tüketimini sektör ortalamasının altına çekti. EMAS sertifikası alan tesis, ağaç dikimi ve güneş enerjisi yatırımlarıyla çevreye duyarlı üretim hedefliyor.

    Tesla, araç başına en az su tüketen otomotiv firmalarından oldu Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Gigafactory Berlin tesisi açıldığından bu yana Almanya’da çevreci gurupların eleştiri ve tepki odağı haline gelmiş durumda. Tesis orman tahribatına neden olduğu ve yüksek su tüketimi nedeniyle su kaynakları üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyordu. Şimdi ise Tesla’nın Almanya’daki Gigafactory Berlin tesisinde güncel su kullanımı ve çevresel performansına dair yeni veriler paylaşıldı.

    Berlin tesisinde su kullanımında öne çıkıyor

    Şirket, başlangıçta planlanandan çok daha az su tükettiği için Strausberg-Erkner Su Birliği’ne yıllık 377 bin metreküp su kullanım hakkını iade etti.

    2024 yılında fabrikanın toplam su tüketimi 456 bin metreküp olarak kaydedilmişti. Bu miktar, araç başına 2,16 metreküp su tüketimi anlamına geliyor. Otomotiv sektöründe ortalama tüketim 2,84 ila 3,5 metreküp civarında olduğu için Tesla’nın oranı sektör standartlarının oldukça altında kaldı.

    EMAS sertifikası da alındı

    Tesla, araç başına en az su tüketen otomotiv firmalarından oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Gigafactory Berlin kısa süre önce Avrupa Çevre Yönetim ve Denetim Sistemi (EMAS) sertifikasıyla da ödüllendirildi. Bu sertifika, fabrikanın mevcut çevresel önlemlerini ve sürekli iyileştirme taahhüdünü tescilliyor. Tesis müdürü Andre Thierig, bugüne kadar 2 milyondan fazla ağacın dikildiğini ve yıl sonuna kadar fabrikanın çatılarında 5 ila 15 MW ilave güneş paneli kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

    2024’te fabrikanın toplam enerji tüketimi 419 bin MWh seviyesinde gerçekleşmişti. Elektrik en büyük payı oluştururken, doğal gaz kullanımı ise atık ısının geri kazanılmasıyla azaltılmaya çalışılıyor. Ayrıca tesis, bu yıl üretimde kullanılan atık suyun yüzde 90’ını geri dönüştürmeyi hedefliyor. Şu anda yaklaşık 11 bin kişi istihdam edilen Giga Berlin, yılda ortalama 250 bin araç üretim kapasitesine sahip.

