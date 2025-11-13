Tesla, satışları artırmak için Apple CarPlay desteği üzerinde çalışıyor

Ancak görünen o ki Tesla bu politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Tesla araçlarında Apple CarPlay desteği test aşamasında. Şirketin özelliği önümüzdeki aylarda sunmayı planladığı konuşulsa da kesin bir çıkış tarihi henüz belli değil. Duyuru daha ileri bir tarihe de sarkabilir.
Tesla’nın CarPlay’i uygulama şekli, çoğu araçta tam ekran olarak kullanılan deneyimin aksine, Tesla’nın kendi arayüzü içinde bir pencere olarak çalışacak. Ayrıca desteklenen sürüm, bu yıl piyasaya çıkan CarPlay Ultra değil, standart kablosuz CarPlay olacak.
Bu hamlenin Tesla satışlarına etki edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Şirketin kendi sistemi oldukça gelişmiş. Bazı kullanıcılar Apple CarPlay gibi ek bir entegrasyona gerek olmadığını düşünüyor. Ancak diğer tarafta CarPlay özelliği olmadığı için satın almadığını söyleyen potansiyel müşteriler de mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: