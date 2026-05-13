Tesla, araçlardaki trim sesini tarihe gömecek klips geliştirdi: İşte çözüm

Bilindiği üzere araçlarda iç panellerden kablo demetlerine, döşeme parçalarından dış aksam kaplamalarına kadar pek çok farklı bileşeni sabitlemek için yüzlerce plastik klips kullanılır. Ancak bu parçalar zamanla gevşeyerek sürüş sırasında tıkırtı ve gıcırtı gibi sorunlara yol açabiliyor. Kapı içleri, torpido, tavan kaplaması ve bagaj bölümü gibi alanlarda ortaya çıkan bu sesler özellikle elektrikli otomobillerin sessiz yapısı nedeniyle çok daha belirgin hale gelmekte.
Sessiz kabin için yenilikçi tasarım
Tesla'nın patentini aldığı yeni sistem, parçalar arasında yumuşak bir titreşim yalıtım katmanı kullanarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Yeni tasarımda dayanıklılık sağlaması için sert cam elyaf takviyeli naylondan üretilen bir pim ve yuva kullanılırken, daha sessiz ve rafine bir kabin ortamı sağlamak amacıyla bu parçaların üzerine yumuşak bir termoplastik elastomer (TPE) kaplanıyor. Bu yumuşak katman, mekanik yükleri geniş bir alana yayarak titreşimlerin iç döşemeye ulaşmadan sönümlenmesini sağlıyor.
