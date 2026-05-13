    Tesla, araçlardaki trim sesini tarihe gömecek klips geliştirdi: İşte çözüm

    Tesla, sürüş keyfini bozan trim seslerine karşı radikal bir çözüm geliştirdi. Yeni nesil klips sistemi, titreşimleri sönümleyerek kabine yansıyan rahatsız edici tıkırtı ve gıcırtıları azaltacak.

    Tesla, otomobillerde sıkça karşılaşılan ve sürüş keyfini kaçıran trim seslerini ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir parça geliştirdi. Şirket iç mekan panellerini ve diğer bileşenleri gövdeye tutturmak için kullanılan trim klipslerini tamamen yeniden tasarladı.

    Bilindiği üzere araçlarda iç panellerden kablo demetlerine, döşeme parçalarından dış aksam kaplamalarına kadar pek çok farklı bileşeni sabitlemek için yüzlerce plastik klips kullanılır. Ancak bu parçalar zamanla gevşeyerek sürüş sırasında tıkırtı ve gıcırtı gibi sorunlara yol açabiliyor. Kapı içleri, torpido, tavan kaplaması ve bagaj bölümü gibi alanlarda ortaya çıkan bu sesler özellikle elektrikli otomobillerin sessiz yapısı nedeniyle çok daha belirgin hale gelmekte.

    Sessiz kabin için yenilikçi tasarım

    Tesla'nın patentini aldığı yeni sistem, parçalar arasında yumuşak bir titreşim yalıtım katmanı kullanarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Yeni tasarımda dayanıklılık sağlaması için sert cam elyaf takviyeli naylondan üretilen bir pim ve yuva kullanılırken, daha sessiz ve rafine bir kabin ortamı sağlamak amacıyla bu parçaların üzerine yumuşak bir termoplastik elastomer (TPE) kaplanıyor. Bu yumuşak katman, mekanik yükleri geniş bir alana yayarak titreşimlerin iç döşemeye ulaşmadan sönümlenmesini sağlıyor.

    Tesla'nın tasarımı geleneksel sert plastik tırnakların aksine, paneller arasındaki hafif hareketleri absorbe ederek ses iletimini engellemekte. Şirket mühendisleri bu sistemin hem güvenli hem de servis işlemlerine uygun olması için hassas kuvvet hesaplamaları yaptı. Patent detaylarına göre, klipsin gövdeye takılması için 31 newton, çıkarılması için ise 243 newton kuvvet gerekiyor.
    İç pim sisteminin ise 7 newton kuvvetle takılıp 152 newton kuvvetle sökülebildiği belirtilmiş. Bu mekanizma sayesinde parçalar, servis sırasında hiçbir zarar görmeden defalarca sökülüp takılabilecek. Sonuç olarak araç sahipleri için daha sessiz bir sürüş deneyimi sunulurken, uzun vadede bakım maliyetlerinin de düşmesi hedefleniyor.
