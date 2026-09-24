Tesla araçlarına Grok Bot ile gelişmiş ses kontrolü geldi

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Tesla, Grok yapay zeka asistanının araçlardaki yeteneklerini genişleterek Grok Bot özelliğini kullanıma sundu. 22 Eylül itibarıyla devreye alınan özellik, sürücülerin e-posta, takvim, dosyalar, mesajlaşmalar ve çeşitli görevleri sesli komutlarla yönetmesine imkan tanıyor.

Grok artık yalnızca sohbet etmiyor

SpaceXAI tarafından geliştirilen Grok, daha önce Tesla araçlarında temel bir sohbet asistanı olarak kullanılıyordu. Yeni sistem ise bunu daha kapsamlı bir üretkenlik aracına dönüştürüyor. Grok Bot, birden fazla adımdan oluşan görevleri kullanıcı adına tamamlayabiliyor.

Tesla'nın yeni yapısı iki temel bölümden oluşuyor. Connectors, Grok'un harici hesaplara ve hizmetlere erişmesini sağlarken Grok Bot bu bağlantıları kullanarak belirli görevleri yerine getiriyor. Özellik şu aşamada SuperGrok Heavy aboneleriyle sınırlı.

Kahve siparişinden rezervasyona kadar işlem yapabiliyor

Grok Bot'un kullanım alanları yalnızca bilgi vermekle sınırlı kalmıyor. Asistan, daha önce belirlenmiş bir kahve siparişini verebiliyor, restoran rezervasyonu yapabiliyor veya takvime yeni bir randevu ekleyebiliyor.

Örneğin sürücü e-postasını kontrol ettirebiliyor, rezervasyon bilgilerini öğrenebiliyor, takvimini kontrol ettirebiliyor ve seyahat planına giriş detaylarını ekletebiliyor. Grok, bu işlemleri tek bir sesli komut akışı içinde gerçekleştirebiliyor.

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Benzer şekilde market alışverişleri de gün içindeki diğer işlerle birlikte planlanabiliyor. Grok Bot'un araç dışında da bütçe planlaması ve fantezi futbol draftı gibi farklı görevlerde kullanılabildiği aktarılıyor.

Bu yaklaşım Tesla'nın araç içi yazılım yaklaşımını da ortaya koyuyor. Bu vizyonda araç, yalnızca ulaşım için kullanılan bir platform olmaktan çıkarak e-posta, takvim, alışveriş ve rezervasyon gibi günlük işlerin yürütülebildiği hareketli bir çalışma alanına dönüşüyor.

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Tesla araçlarına Grok Bot ile gelişmiş ses kontrolü geldi

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