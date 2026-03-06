Giriş
    Tesla Avrupa’da FSD hazırlığını hızlandırdı: İşe alımlar hızlandı

    Elektrikli otomotiv devi Tesla, Avrupa’da Full Self-Driving (FSD) için yeni işle alımlara başladı. Tesla, ilk resmi onayın bu ay içinde Hollanda’da verilmesini bekliyor.

    Tesla Avrupa’da FSD hazırlığını hızlandırdı: İşe alımlar hızlandı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa’da gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD) için hazırlıklarını genişletiyor. Şirketin farklı Avrupa ülkelerinde “Autopilot Vehicle Operator” pozisyonu için iş ilanları açması, otonom sürüş teknolojisinin yeni bölgelerde test edilmesine yönelik hazırlıkların başladığına işaret ediyor.

    4 yeni ülke için ilan açıldı

    Şirketin yayımladığı ilanlara göre Tesla, Hırvatistan’ın Zagreb kenti, Yunanistan’ın Atina kenti, Portekiz’in Belas bölgesi, Slovenya’nın Ljubljana kenti ve Hollanda’nın Utrecht şehrinde Autopilot araç operatörleri arıyor. Bu pozisyonlar, Tesla’nın otonom sürüş sistemlerini test ederken araçta güvenlik sürücüsü olarak görev yapan ve veri toplama süreçlerinde yer alan personeli ifade ediyor.

    Tesla’nın bu tür pozisyonları açması, geçmişte FSD teknolojisinin yeni pazarlara girmesinden önce uyguladığı stratejiyle örtüşüyor. Şirket, daha önce İtalya, Fransa ve Almanya’da FSD tanıtımlarını gerçekleştirmeden önce benzer şekilde güvenlik sürücüsü alımları yapmıştı.

    Bu nedenle Avrupa’daki yeni ilanların müşteri araçlarında FSD’nin hemen aktive edileceği anlamına gelmediği ancak test sürüşleri ve veri toplama çalışmalarının başlayacağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

    İlk onay Hollanda’da olabilir

    Şirketin Avrupa’da daha geniş çaplı bir FSD lansmanını 2026 yılı içinde gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Tesla CEO’su Elon Musk, yakın zamanda Giga Berlin tesisinde yapılan bir röportajda Avrupa’daki düzenleyici süreç hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı.

    Musk, yerel otoritelerden aldığı bilgiye göre FSD (Denetimli) yazılımının Hollanda’da 20 Mart civarında onay alabileceğini söyledi. Bu tarih daha önce Şubat olarak açıklanmıştı. Eğer yeni tarih doğrulanırsa Hollanda, Tesla’nın yeni nesil FSD yazılımına Avrupa’da yeşil ışık yakan ilk pazar olabilir.

    Böyle bir onay yalnızca Hollanda ile sınırlı kalmayabilir. Avrupa Birliği içinde düzenleyici çerçevelerin büyük ölçüde ortak olması nedeniyle Hollanda’daki bir onayın diğer Avrupa ülkeleri için referans oluşturabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte her ülkenin kendi ulusal düzenlemeleri nedeniyle ek izin süreçleri de gerekebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

