Tesla Avrupa’da FSD hazırlığını hızlandırdı: İşe alımlar hızlandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa’da gelişmiş sürüş destek sistemi Full Self-Driving (FSD) için hazırlıklarını genişletiyor. Şirketin farklı Avrupa ülkelerinde “Autopilot Vehicle Operator” pozisyonu için iş ilanları açması, otonom sürüş teknolojisinin yeni bölgelerde test edilmesine yönelik hazırlıkların başladığına işaret ediyor.

4 yeni ülke için ilan açıldı

Şirketin yayımladığı ilanlara göre Tesla, Hırvatistan’ın Zagreb kenti, Yunanistan’ın Atina kenti, Portekiz’in Belas bölgesi, Slovenya’nın Ljubljana kenti ve Hollanda’nın Utrecht şehrinde Autopilot araç operatörleri arıyor. Bu pozisyonlar, Tesla’nın otonom sürüş sistemlerini test ederken araçta güvenlik sürücüsü olarak görev yapan ve veri toplama süreçlerinde yer alan personeli ifade ediyor.

Tesla’nın bu tür pozisyonları açması, geçmişte FSD teknolojisinin yeni pazarlara girmesinden önce uyguladığı stratejiyle örtüşüyor. Şirket, daha önce İtalya, Fransa ve Almanya’da FSD tanıtımlarını gerçekleştirmeden önce benzer şekilde güvenlik sürücüsü alımları yapmıştı.

Bu nedenle Avrupa’daki yeni ilanların müşteri araçlarında FSD’nin hemen aktive edileceği anlamına gelmediği ancak test sürüşleri ve veri toplama çalışmalarının başlayacağına işaret ettiği değerlendiriliyor.

İlk onay Hollanda’da olabilir

Şirketin Avrupa’da daha geniş çaplı bir FSD lansmanını 2026 yılı içinde gerçekleştirebileceği konuşuluyor. Tesla CEO’su Elon Musk, yakın zamanda Giga Berlin tesisinde yapılan bir röportajda Avrupa’daki düzenleyici süreç hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı.

Musk, yerel otoritelerden aldığı bilgiye göre FSD (Denetimli) yazılımının Hollanda’da 20 Mart civarında onay alabileceğini söyledi. Bu tarih daha önce Şubat olarak açıklanmıştı. Eğer yeni tarih doğrulanırsa Hollanda, Tesla’nın yeni nesil FSD yazılımına Avrupa’da yeşil ışık yakan ilk pazar olabilir.

Böyle bir onay yalnızca Hollanda ile sınırlı kalmayabilir. Avrupa Birliği içinde düzenleyici çerçevelerin büyük ölçüde ortak olması nedeniyle Hollanda’daki bir onayın diğer Avrupa ülkeleri için referans oluşturabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte her ülkenin kendi ulusal düzenlemeleri nedeniyle ek izin süreçleri de gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla Avrupa’da FSD hazırlığını hızlandırdı: İşe alımlar hızlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: