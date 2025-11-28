Tesla, Avrupa’da FSD tanıtım sürüşlerine resmen başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, otonom sürüş teknolojisini Avrupa’da ilk kez geniş kitlelere deneyimletmeye başlıyor. Şirket, Full Self-Driving (Denetimli) özelliğinin tanıtım sürüşlerini İtalya, Fransa ve Almanya’da kullanıma açarak gerçek trafik koşullarında yolcu koltuğundan test etme imkanı sunuyor. Program kapsamında araç direksiyonunda bir Tesla çalışanı bulunacak, katılımcılar ise sistemin günlük hayattaki karmaşık trafiği nasıl yönettiğini yakından izleyebilecek.

FSD adım adım Avrupa’da

Tesla’nın Avrupa sayfalarında paylaşılan bilgilere göre bu deneyim, gerçek zamanlı trafik akışına nasıl tepki verildiğini, yoğun sürüş anlarında aracın karar süreçlerini ve güvenlik öncelikli hareket tarzını kullanıcıya doğrudan aktarmayı amaçlıyor.

Almanya’da demo sürüşleri 1 Aralık itibarıyla Münih, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Giessen, Hannover, Berlin ve Stuttgart’ta gerçekleştirilecek. Katılımcıların bu sürüşlere katılabilmesi için Tesla’nın resmi web sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor. İtalya ve Fransa’da da test sürüşleri yine 1 Aralık’ta başlayacak. Tesla, yakında daha fazla ülkede de test faaliyeti sunacağını belirtiyor.

Tesla, dünya genelinde Full Self-Driving (Denetimli) ile katedilen toplam mesafenin 10 milyar kilometreyi aştığını belirtiyor. Tesla’ya göre gelişmiş sürüş destek teknolojileri, insan hatalarından kaynaklanan riskleri azaltarak yol güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Şirket, Full Self-Driving (Denetimli) kullanılırken aktif sürücü gözetimi altında ciddi kaza riskinin 7 kata kadar düşebildiğini aktarıyor. Ancak FSD kaynaklı birçok dava ve soruşturma ile şirket karşı karşıya kalmış durumda.

Öte yandan Full Self-Driving (Denetimli), tam otonom bir sürüş modu sunmuyor. Sistem, hukuki olarak sürücünün sürekli ve aktif denetimini gerektiriyor. Tesla, Avrupa’da tam sürümü kullanıma sunabilmek için gerekli onayları bekliyor. Şirkete göre 2026’nın başında Hollanda’da ilk resmi onay alınacak. Full Self-Driving (Denetimli) halihazırda ABD, Kanada, Çin, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda kullanılabiliyor.

