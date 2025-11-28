Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, Avrupa’da FSD tanıtım sürüşlerine resmen başladı

    Tesla, Full Self-Driving (Denetimli) teknolojisini Avrupa’da ilk kez yolcu koltuğundan denemeye açtı. İtalya, Fransa ve Almanya’daki demo sürüşleri gerçek trafik koşullarında yapılacak.

    Tesla, Avrupa’da FSD tanıtım sürüşlerine resmen başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom sürüş teknolojisini Avrupa’da ilk kez geniş kitlelere deneyimletmeye başlıyor. Şirket, Full Self-Driving (Denetimli) özelliğinin tanıtım sürüşlerini İtalya, Fransa ve Almanya’da kullanıma açarak gerçek trafik koşullarında yolcu koltuğundan test etme imkanı sunuyor. Program kapsamında araç direksiyonunda bir Tesla çalışanı bulunacak, katılımcılar ise sistemin günlük hayattaki karmaşık trafiği nasıl yönettiğini yakından izleyebilecek.

    FSD adım adım Avrupa’da

    Tesla’nın Avrupa sayfalarında paylaşılan bilgilere göre bu deneyim, gerçek zamanlı trafik akışına nasıl tepki verildiğini, yoğun sürüş anlarında aracın karar süreçlerini ve güvenlik öncelikli hareket tarzını kullanıcıya doğrudan aktarmayı amaçlıyor.

    Almanya’da demo sürüşleri 1 Aralık itibarıyla Münih, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Giessen, Hannover, Berlin ve Stuttgart’ta gerçekleştirilecek. Katılımcıların bu sürüşlere katılabilmesi için Tesla’nın resmi web sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor. İtalya ve Fransa’da da test sürüşleri yine 1 Aralık’ta başlayacak. Tesla, yakında daha fazla ülkede de test faaliyeti sunacağını belirtiyor.

    Tesla, dünya genelinde Full Self-Driving (Denetimli) ile katedilen toplam mesafenin 10 milyar kilometreyi aştığını belirtiyor. Tesla’ya göre gelişmiş sürüş destek teknolojileri, insan hatalarından kaynaklanan riskleri azaltarak yol güvenliğine önemli katkı sağlıyor. Şirket, Full Self-Driving (Denetimli) kullanılırken aktif sürücü gözetimi altında ciddi kaza riskinin 7 kata kadar düşebildiğini aktarıyor. Ancak FSD kaynaklı birçok dava ve soruşturma ile şirket karşı karşıya kalmış durumda.

    Öte yandan Full Self-Driving (Denetimli), tam otonom bir sürüş modu sunmuyor. Sistem, hukuki olarak sürücünün sürekli ve aktif denetimini gerektiriyor. Tesla, Avrupa’da tam sürümü kullanıma sunabilmek için gerekli onayları bekliyor. Şirkete göre 2026’nın başında Hollanda’da ilk resmi onay alınacak. Full Self-Driving (Denetimli) halihazırda ABD, Kanada, Çin, Meksika, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda kullanılabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    multitronic şanzıman ara gaz nasıl verilir isimsiz kargo gönderilir mi telegram için sanal numara pers-mant jel kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum