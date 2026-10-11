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    Tesla, Avrupa’da Full Self-Driving adını değiştirdi: Yeni isim Tesla Assisted Driving

    Tesla, Avrupa'daki internet sitelerinde Full Self-Driving (FSD) sisteminin adını Tesla Assisted Driving olarak değiştirmeye başladı. Peki bu değişikliğin sebebi ne?

    Tesla, Avrupa’da Full Self-Driving adını değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, Avrupa'daki internet sitelerinde “Full Self-Driving” (FSD) olarak tanıttığı sürüş destek sisteminin adını “Tesla Assisted Driving” olarak değiştirmeye başladı. Şirketin bu adımı, sistemin tamamen otonom sürüş sunduğu izlenimini verdiği gerekçesiyle düzenleyicilerden gelen eleştirilerin ardından geldi. Tesla CEO'su Elon Musk ise teknolojinin Avrupa Birliği genelinde onaylanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Reuters'ın haberine göre isim değişikliği, Almanya'nın salı günü Tesla'nın sistemi yeni bir adla sunmayı teklif ettiğini açıklamasından sonra gerçekleşti. Tesla'nın Slovakya, Almanya, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki internet sitelerinde FSD sayfaları yeni isimle yayımlanmaya başladı. Buna karşılık şirketin ABD'deki internet sitesinde sistem hala “Full Self-Driving (Supervised)” adıyla tanıtılıyor.

    Düzenleyiciler eski ismi yanıltıcı buluyor

    Tesla'nın FSD sistemi, sürüş sırasında çeşitli görevleri yerine getirebilse de sürücünün sürekli olarak yolu izlemesini ve gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektiriyor. Aracın sorumluluğu da yasal olarak sürücüde kalıyor. Avrupa'daki bazı düzenleyiciler, “Full Self-Driving” ifadesinin kullanıcıları sistemin tamamen otonom çalıştığına inandırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

    İsveç'te tüketiciyi koruma yetkilileri, FSD'nin pazarlanma biçiminin müşterilerde aracın sürücüsüz hareket edebildiği yönünde yanlış bir izlenim oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesini istemişti. İtalya'daki yetkililer de Tesla'nın kullandığı isim ve tanıtım materyallerinin, sistemin SAE Seviye 3 gibi daha yüksek otomasyon seviyelerinde çalıştığı algısına yol açabileceğini belirtmişti.

    Reuters'ın daha önce yayımladığı bir haber, Tesla'nın FSD için Avrupa'da onay almak amacıyla yürüttüğü çalışmaları da ortaya koymuştu. Şirketin araç sahiplerini ve destekçilerini ulusal düzenleyicilere başvurarak onay sürecinin hızlandırılması yönünde teşvik ettiği aktarılmıştı.

    Avrupa genelinde onay süreci devam ediyor

    Tesla'nın sisteminin Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmesi için gerekli onay süreci henüz tamamlanmış değil. Habere göre sekiz AB ülkesi FSD kullanımına halihazırda izin vermiş durumda. Slovakya'nın ise birkaç gün içinde onay veren dokuzuncu ülke olması bekleniyor.

    AB genelinde yapılması planlanan oylama daha önce ekim ayından aralık ayına ertelendi. Fransa gibi bazı ülkelerin sistem üzerinde ek testler gerçekleştirmesi, sürecin uzamasındaki etkenler arasında yer alıyor.

    Tesla CEO'su Elon Musk, FSD teknolojisini şirketin gelecekteki büyümesinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Avrupa'daki isim değişikliği de bu kapsamda, sistemin güvenlik ve pazarlama konusundaki düzenleyici kaygıları gidererek daha geniş bir pazarda kullanılabilmesinin önünü açma çabası olarak değerlendiriliyor.

    Bununla birlikte, Tesla Assisted Driving adının kullanılması tek başına Avrupa genelinde kullanım izni verildiği anlamına gelmiyor. Şirketin sistemi AB genelinde sunabilmesi için devam eden teknik değerlendirmeleri ve düzenleyici onay sürecini tamamlaması gerekiyor.

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