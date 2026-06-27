Avrupalılar yeninden Tesla almaya başladı: Üretim artırılıyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, geçen yıl Avrupa pazarında yaşadığı sert satış düşüşünün ardından toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Şirket, Almanya'daki Gigafactory Berlin tesisinde 1.000 yeni çalışan işe alacağını ve üretimi ekim ayına kadar haftalık 7.500 araca çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Berlin Gigafactory büyümeye devam ediyor

Tesla'nın Almanya'nın Berlin yakınlarında bulunan Gigafactory tesisi, kısa süre önce duyurulan bir başka işe alım dalgasının ardından yeniden genişliyor. Şirket, birkaç ay önce de 1.000 kişilik ek istihdam oluşturacağını ve haziran sonuna kadar haftalık üretimi 6.000 araca yükseltmeyi planladığını açıklamıştı.

Yeni hedefin gerçekleşmesi halinde fabrikanın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 390 bin elektrikli araca ulaşacak. Bu rakam, fabrikanın 2022 yılında açılışı sırasında hedeflenen yıllık 500 bin araçlık kapasitenin altında kalsa da Tesla'nın Avrupa operasyonlarında yeniden büyüme sürecine girdiğine işaret ediyor.

Satışlar yeniden yükselişe geçti

Tesla'nın Avrupa'daki performansı 2025 yılında önemli ölçüde gerilemişti. Şirketin satışlarındaki düşüşte, Elon Musk'ın siyasi söylemleri ve ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi önemli etkenlerden biri olarak değerlendirilmişti.

Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Grönland'a ilişkin açıklamaları kıtada tepki çekerken Musk'ın Almanya'daki AfD gibi aşırı sağ partilere verdiği destek ve göç karşıtı hareketlerle ilgili paylaşımları da Avrupa kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

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Buna karşın son aylarda tablo tersine dönmeye başladı. Almanya'da sıfır emisyonlu araçlara yönelik yeni devlet teşvikleri ve yükselen yakıt maliyetleri elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırdı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Tesla'nın Avrupa'daki yeni araç kayıtları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 118 bin adedin üzerine çıktı.

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