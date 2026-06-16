Tesla, Avrupa'dan onay alabilmek için FSD verilerini abarttı mı?

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın Avrupa'da Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemine onay alabilmek için düzenleyici kurumlara sunduğu güvenlik verileri tartışma konusu oldu. Reuters'ın ortaya çıkardığı belgelere göre şirket, Hollanda ve İsveç'teki yetkililere FSD'nin insan sürücülerden katbekat daha güvenli olduğunu öne süren istatistikler sundu. Ancak bağımsız trafik güvenliği uzmanları, bu verilerin yanıltıcı olabileceğini savunuyor.

Tesla FSD'nin 10 kat güvenli olduğunu iddia ediyor

Tesla CEO'su Elon Musk ve şirket yöneticileri son bir yıldır FSD teknolojisinin insan sürücülere kıyasla 10 kata kadar daha güvenli olduğunu iddia ediyor. Reuters'ın yayımladığı inceleme ise bu iddiaların dayandığı verilerde çeşitli metodolojik sorunlar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Kamu kayıtları kapsamında elde edilen yazışmalara göre Tesla, 2024 yılının sonlarında Hollanda'nın yol güvenliği kurumu RDW'ye başvurarak FSD'nin onay sürecini başlattı. Şirket, Kasım 2024'te gönderdiği mektupta FSD kullanımının arttıkça yolların daha güvenli hale geldiğini savunan bir güvenlik raporuna bağlantı verdi. Yaklaşık bir yıl süren test ve değerlendirmelerin ardından RDW, Nisan ayında FSD'nin Hollanda'da kullanılmasına onay verdi. Kurum şimdi Tesla adına sistemin Avrupa Birliği genelinde onaylanması için başvuruda bulunuyor.

RDW, Reuters'ın sorularına verdiği yanıtta kararlarını Tesla'nın pazarlama iddialarına göre vermediklerini, kendi test ve doğrulama süreçlerini yürüttüklerini belirtti. Ancak Tesla'nın sunduğu ABD kaynaklı güvenlik istatistiklerinin değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda ayrıntı paylaşılmadı.

Hollanda'daki onayın ardından Tesla'nın Avrupa politika yöneticisi Ivan Komusanac'ın İsveçli düzenleyicilere gönderdiği sunumda FSD kullanan Tesla araçlarının ortalama bir ABD sürücüsüne kıyasla 7 kat daha uzun süre kaza yapmadan yol alabildiği öne sürüldü. Sunumda ayrıca FSD'nin yaygınlaşması halinde 32 bin kişinin hayatının kurtarılabileceği ve 1,9 milyon yaralanmanın önlenebileceği iddiasına yer verildi.

Uzmanlar iddiaları abartılı buldu

Ancak Reuters'ın görüştüğü uzmanlar, bu hesaplamaların tüm araçların FSD özellikli Tesla modelleriyle değiştirileceği gibi gerçekçi olmayan varsayımlara dayandığını belirtti. Araştırmacılar ayrıca Tesla'nın kaza verilerini karşılaştırma yönteminin de sonuçları olduğundan daha olumlu gösterdiğini ifade etti.

İncelemeye göre Tesla, FSD aktifken meydana gelen ve hava yastığının açıldığı ciddi kazaları, ABD genelindeki tüm kaza verileriyle karşılaştırıyor. Ayrıca şirket, modern güvenlik sistemleriyle donatılmış yeni Tesla araçlarını ABD'deki ortalama ve daha yaşlı araç filosuyla kıyaslayarak güvenlik avantajını büyütebiliyor.

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Avrupa'da FSD onayı kritik önem taşıyor

Tesla, Avrupa'da FSD'nin onay almasının bölgedeki büyüme stratejisi açısından kritik olduğunu düşünüyor. Şirket, son dönemde düşen satışlarını toparlamaya çalışırken özellikle Çinli elektrikli araç üreticilerinin artan rekabetiyle karşı karşıya.

FSD'nin Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmesi için önümüzdeki aylarda AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden üye ülkelerin yüzde 55'inin onayı gerekiyor. Bu süreç devam ederken bazı ülkeler sistemi ulusal düzeyde değerlendirmeyi sürdürüyor. Yunanistan'daki düzenleyiciler geçtiğimiz ay FSD'yi onaylamayı hedeflediklerini açıklarken, ABD'den gelen verilerin teknolojinin kazaları önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan Avrupa Ulaşım Güvenliği Konseyi, Tesla'nın sunduğu verilerin bağımsız araştırmacılar tarafından doğrulanması gerektiğini savunuyor. Norveçli yetkililer de Tesla'nın güvenlik istatistiklerinin şirket tarafından üretildiğine dikkat çekerek bu verilerle resmi kaza kayıtları arasında doğrudan ilişki kurmanın zor olduğunu belirtiyor.

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Tesla, Avrupa'dan onay için FSD verilerini abartmış olabilir

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