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    Tesla, Giga Berlin'deki Model Y üretimini yüzde 20 artırıyor

    Tesla, Almanya'daki Giga Berlin fabrikasında Model Y üretimini temmuz ayında yaklaşık yüzde 20 artırmaya hazırlanıyor. Kararın arkasında Avrupa'dan gelen güçlü talep ve sipariş birikimi bulunuyor.

    Tesla, Almanya'daki Giga Berlin fabrikasında Model Y üretimini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Fabrikanın üretimden sorumlu üst düzey yöneticisi Andre Thierig'in açıklamalarına göre tesis, temmuz ayı itibarıyla haftalık üretimini yaklaşık yüzde 20 yükseltecek.

    Mevcut durumda haftada yaklaşık 5.200 adet Model Y üreten fabrika, bu rakamı 6.200 adede çıkarmayı hedefliyor. Hedefe ulaşabilmek için Tesla'nın yaklaşık 1.000 yeni çalışan işe aldığı belirtiliyor.

    Avrupa pazarında güçlü talep

    Tesla, Avrupa talebi için Model Y üretimini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Şirket, yeni üretim seviyesine ulaşmak için üretim hattındaki çevrim sürelerini düşürecek. Böylece mevcut altyapıdan daha yüksek verim alınarak kapasite artışı sağlanacak.

    Öte yandan Thierig, Giga Berlin'de üretilen araçların fabrika içerisinde Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemiyle bugüne kadar toplam yaklaşık 150 bin kilometre yol katettiğini de açıkladı. Tesla, bu sistemi üretim ve lojistik süreçlerinde giderek daha fazla kullanıyor.

    Türkiye'de satılan Model Y'ler bu fabrikadan geldiği için üretim artışının dolaylı etkileri görülebilir. Kısa vadede Türkiye'ye ayrılan araç kotasında artış yaşanması ve teslimat sürelerinin kısalması mümkün. Özellikle Avrupa'daki yoğun sipariş baskısının azalması halinde Tesla'nın farklı pazarlara daha fazla araç yönlendirme esnekliği elde etmesi beklenebilir.

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