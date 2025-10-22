Tesla, Avrupa ve Türkiye’de şehir içi otonom sürüş için onay yolunda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla’nın otonom sürüş yazılımı FSD (Full Self-Driving) Supervised, Avrupa onayına hiç olmadığı kadar yakın. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), 23 Ekim 2025’te düzenlenecek 42. oturumda UN R171 yönetmeliğinin 3. aşama değişikliklerini tartışacak. Bu değişikliklerin kabul edilmesi halinde Tesla’nın FSD Supervised gibi sürücü destekli otonom sistemlerinin Avrupa genelinde otoyolların yanı sıra şehir içi yollarda da kullanılmasına olanak tanınacak.

Bilindiği üzere Türkiye de UNECE’nin bir üyesi konumunda. Dolayısıyla düzenlemeler Türkiye için de geçerli olacak.

FSD, Avrupa ve Türkiye’de şehir içine geliyor

Yeni taslak, otonom sürüşün kapsamını yalnızca otoyollarla sınırlamaktan çıkararak şehir merkezlerine taşıyor. Belgelere göre sistem tarafından başlatılan manevralar artık trafik ışıkları, kavşaklar, dönüşler, dönel kavşaklar ve engel kaçınma gibi şehir içi durumları da kapsayacak. Ancak yönetmelik, sürücünün her zaman kontrol ve sorumluluk sahibi olduğunu açıkça vurguluyor ve katı kurallar öneriyor.

Ayrıca her sistem manevrası öncesinde en az 3 saniyelik bir uyarı süresi bulunacak. Sistem tarafından başlatılan manevralar yalnızca ulusal trafik kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilebilecek. Sürücü katılımı sürekli izlenecek, tepki vermemesi durumunda araç otomatik olarak duracak. Araç, eller direksiyonda değilken hiçbir manevra başlatamayacak.

Buna ek olarak, sistemin şehir içi yollarda güvenli biçimde çalışabildiğini göstermek için üreticinin ek güvenlik doğrulaması yapması gerekecek. Üretici firmalar, sistemlerinin dönüşler, engel kaçınma, dur ve yol ver senaryolarında doğru şekilde tepki verebildiğini belgeleyip ispatlamakla yükümlü olacak.

Bu değişikliklerin onaylanması, Eylül 2025’te yürürlüğe giren otoyol kullanım onayını şehir içi yollara da genişletecek. Böylece, UNECE yönetmeliklerine uyan ülkelerde Tesla ve benzeri üreticiler, FSD Supervised gibi yarı otonom sürüş sistemlerini daha kapsamlı biçimde sunabilecek.

