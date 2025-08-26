Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Çin’de ByteDance ve DeepSeek ile iş birliği yapıyor

    Çin’de yapay zekâ destekli sesli asistan rekabetinden geri kalmak istemeyen Tesla, ABD’de kara listeye alınan ByteDance ve DeepSeek yapay zekâ altyapılarına geçiş yapıyor. 

    Tesla Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar ABD hükümeti ByteDance ve DeepSeek gibi Çinli yapay zekâ odaklı firmaları engellemeye çalışsa da Çin’de iş yapmak için bu firmaları ön plana almak zaruri. Tesla firması da Çin’de yeni sesli asistanı için iş birliği yapıyor. 

    Tesla, DeepSeek ve ByteDance üçgeni

    Tesla tarafından kısa süre önce Çin’deki araç sahiplerine yönelik kullanıma sunulan yeni yapay zekâ tabanlı sesli asistan için DeepSeek ve ByteDance ile iş birliği yapıldığı haberi geldi. Hey Tesla adı verilen bu asistan navigasyon, medya oynatımı ve kabin fonksiyonları için sürücülere doğal dil kontrolü sunuyor. 

    Tesla yeni asistanın altyapısı için ByteDance tarafından geliştirilen Doubao büyük dil öğrenme modelini kullanıyor ve ses komutları ile kontrol fonksiyonlarını üstleniyor. DeepSeek ise kullanıcı ile sesli etkileşim kurarak internet üzerinden bilgiler iletiyor. Her iki model de ByteDance’in Volcano Engine bulut platformu üzerinde çalışıyor ve gerçek zamanlı şifrelenmiş API ile korunuyor. 

    Hey Tesla özelliği yeni satılan araçlarda mevcut. İlk olarak ay başında piyasaya çıkan altı koltuklu Model Y L SUV modelinde kullanıldı. Sürücü sadece sesli komut ile asistanı uyandırabiliyor. Çin’de BYD, Nio gibi rakipler uzun süredir sesli asistan özelliğine yer vermekteydi. Tesla böylece rekabette önemli bir adım atmış oldu. ABD’de ise Tesla araçlarında Grok yer alıyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    technopat forum ankara paten satan yerler otomobil ruhsatlı doblo elif can yetim hellmann's mı heinz mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum