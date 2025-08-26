Tesla Çin’de ByteDance ve DeepSeek ile iş birliği yapıyor

Tesla, DeepSeek ve ByteDance üçgeni
Tesla tarafından kısa süre önce Çin’deki araç sahiplerine yönelik kullanıma sunulan yeni yapay zekâ tabanlı sesli asistan için DeepSeek ve ByteDance ile iş birliği yapıldığı haberi geldi. Hey Tesla adı verilen bu asistan navigasyon, medya oynatımı ve kabin fonksiyonları için sürücülere doğal dil kontrolü sunuyor.
Tesla yeni asistanın altyapısı için ByteDance tarafından geliştirilen Doubao büyük dil öğrenme modelini kullanıyor ve ses komutları ile kontrol fonksiyonlarını üstleniyor. DeepSeek ise kullanıcı ile sesli etkileşim kurarak internet üzerinden bilgiler iletiyor. Her iki model de ByteDance’in Volcano Engine bulut platformu üzerinde çalışıyor ve gerçek zamanlı şifrelenmiş API ile korunuyor.
Hey Tesla özelliği yeni satılan araçlarda mevcut. İlk olarak ay başında piyasaya çıkan altı koltuklu Model Y L SUV modelinde kullanıldı. Sürücü sadece sesli komut ile asistanı uyandırabiliyor. Çin’de BYD, Nio gibi rakipler uzun süredir sesli asistan özelliğine yer vermekteydi. Tesla böylece rekabette önemli bir adım atmış oldu. ABD’de ise Tesla araçlarında Grok yer alıyor.