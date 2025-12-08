Tesla, Çin’deki dev tesisinde 4 milyonuncu aracını üretti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tesla, Çin’deki üretim üssü Gigafactory Shanghai’de 4 milyonuncu elektrikli aracını üretim hattından indirdiğini duyurarak şirketin küresel operasyonları açısından kritik bir eşiğin daha geride kaldığını açıkladı. Şanghay tesisinde banttan inen dört milyonuncu araç, markanın altı koltuklu Model Y L SUV varyantı oldu.

Tesla’nın Çin fabrikasında yeni eşik

Şirket, bu başarıya geçen yıl ekim ayında üç milyonuncu aracın üretilmesinin ardından yaklaşık 14 ay içinde ulaştı. Böylece Giga Shanghai’nin üretim temposu, Tesla’nın küresel stratejisinde ne kadar merkezi bir rol üstlendiğini bir kez daha gösterdi. Tesis, son altı yılda Tesla’nın dünya genelindeki toplam teslimatlarının neredeyse yarısını tek başına karşılayarak markanın büyümesindeki en önemli yapı taşlarından biri hâline geldi.

Şanghay fabrikasının temeli 7 Ocak 2019’da atılmış, yılın sonunda faaliyete geçerek Çin’in tamamen yabancı sermayeli ilk otomotiv üretim projesi olma unvanını kazanmıştı. Tesla, yerel tüketicilere ilk Model 3 teslimatlarını Ocak 2020’de gerçekleştirirken Model Y’nin üretimi ve teslimatları ise Ocak 2021’de başlamıştı.

Tesisin üretim grafiği ise dikkat çekici bir hızla yükseldi. Giga Shanghai, 13 Ağustos 2022’de bir milyonuncu, 6 Eylül 2023’te iki milyonuncu, 11 Ekim 2024’te ise üç milyonuncu aracın üretimini duyurmuştu. Her bir milyonluk artışın yaklaşık 13-14 ayda gelmesi, fabrikanın operasyonel verimliliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Tesis, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda. Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ediliyor.

