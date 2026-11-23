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Oynat Tesla, güneş enerjisinde Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için dev bir adım atıyor. Şirket, Teksas'ta 3,1 milyar dolarlık polisilikon tesisi kurmak için vergi teşvikine başvurdu. Küresel üretimin yüzde 90'ından fazlasını elinde tutan Çin'e karşı yerli tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefleyen marka, vergi avantajı sağlanmazsa tesisi farklı bir bölgeye kaydırmayı planlıyor. İnşaatın 2027'de başlaması ve tesisin 2032 yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi sektöründe kullanılan en önemli hammaddelerden biri olan polisilikon, güneş panellerinin üretiminde kritik bir rol oynuyor. Yüksek saflıktaki bu malzeme, güneş hücrelerinde kullanılan tek kristalli silikon külçelerin üretiminde temel girdi olarak kullanılıyor. Ancak küresel polisilikon üretiminin büyük bölümü Çin'in kontrolünde bulunuyor. Tesla'ya göre dünyadaki güneş enerjisi sınıfı polisilikon üretiminin yüzde 90'ından fazlası Çin'de gerçekleştiriliyor. Bu yüzden ABD bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli güneş enerjisi tedarik zincirini güçlendirmek için yeni yatırımları teşvik etmeye çalışıyor. Bu kapsamda harekete geçen Tesla, Teksas'ta 3,1 milyar dolarlık bir polisilikon tesisi kurmayı değerlendiriyor. Ancak şirket, söz konusu yatırımı gerçekleştirmek için eyalet yönetiminden önemli bir vergi avantajı talep ediyor.

Tesla, Teksas'ta 3,1 Milyar Dolarlık Polisilikon Tesisi Kurmayı Planlıyor

Tesla, kurulması planlanan tesis için Teksas'ın JETI (Jobs, Energy, Technology and Innovation) programına başvurdu. Yapılan başvuruda, söz konusu yatırımın emlak vergisi teşviki olmadan gerçekleştirilmeyeceği vurgulanıyor. Tesla, bu anlaşmanın sağlanmaması durumunda yatırımı Teksas'ta yapmayacağını ve başka bölgelerdeki alternatif lokasyonları da değerlendirdiğini ifade ediyor.

Tesla, söz konusu tesisi ABD'de kurulacak dikey entegre güneş enerjisi üretim altyapısının başlangıç noktalarından biri olarak tanımlıyor. Tesiste, tek kristalli silikon külçelerin ve N-tipi yüksek verimli güneş hücrelerinin üretiminde kullanılacak ultra yüksek saflıkta polisilikon üretilmesi hedefleniyor.

Üretim sürecinde kullanılacak ekipmanlar arasında hidroklorinasyon ve triklorosilan sentez üniteleri, klorosilan damıtma ve saflaştırma hatları, silikon tetraklorür geri dönüşüm sistemleri ve Siemens tipi kimyasal buhar biriktirme (CVD) reaktörleri bulunuyor.

İnşaatın 2027'de Başlaması, 2032'de Tam Kapasiteye Ulaşması Bekleniyor

Tesisin inşaat çalışmalarının 2027 ile 2030 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplam 3,1 milyar dolarlık yatırımın 1,5 milyar doları mühendislik ve inşaat çalışmalarına, 1,4 milyar doları üretim ekipmanlarına, 183 milyon doları ise altyapı ve enerji bağlantılarına ayrılacak. Yatırım harcamalarının yüzde 80'inden fazlasının 2028 ve 2029 yıllarında yapılması öngörülüyor.

İstihdam tarafında ise tesisin 2030 yılında 260 kişiye iş sağlaması, tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı 2032 yılında bu sayının 515'e yükselmesi bekleniyor. Çalışanların ortalama toplam ücret ve yan haklar dahil yıllık kazancının 130 bin dolar olacağı tahmin ediliyor. İnşaat sürecinde ise her yıl ortalama 550 doğrudan istihdam oluşturulması bekleniyor. Tesla'nın yaptırdığı hesaplamalara göre bu yatırım, 2065 yılına kadar Teksas ekonomisine yaklaşık 63,5 milyar dolarlık ekonomik çıktı sağlayabilir.

Tesla, ABD'de 100 GW Güneş Enerjisi Üretim Kapasitesi Hedefliyor

Tesla'nın Teksas'taki polisilikon yatırımı, şirketin ABD'de güneş enerjisi üretimini büyütmeye yönelik daha kapsamlı planının bir parçası. Şirket, daha önce Fort Bend County bölgesinde yaklaşık 10,1 milyar dolarlık bir güneş hücresi ve panel fabrikası kurmak için de JETI programına başvurmuştu. Project Crystal Sun adı verilen bu proje, eylül ayında yerel yönetimin vergi sınırlaması anlaşmasını desteklemesiyle önemli bir aşamayı geride bıraktı.

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Bu yatırımların zamanlaması da dikkat çekici. ABD hükümeti, 4 Aralık'ta yürürlüğe girmesi planlanan Section 232 düzenlemeleri kapsamında polisilikon ithalatına yönelik ek tarifeler ve asgari ithalat fiyatları uygulamaya hazırlanıyor. Düzenleme, ithal silikon külçeler, levhalar (wafer), güneş hücreleri ve paneller için de yüzde 15 gümrük vergisi öngörüyor. Asgari ithalat fiyatlarıyla yabancı üreticilerin ABD'deki üretim maliyetlerine yakın fiyatlarla satış yapmaya zorlanması hedefleniyor.

Bu ek tarifeler, ABD'de polisilikon gibi temel üretim girdilerinin yerli kaynaklardan karşılanmasını daha önemli hâle getiriyor. Nitekim Tesla da bir süredir 2028 yılına kadar ABD'de 100 GW güneş paneli üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Ancak Elon Musk'ın ortaya koyduğu bu iddialı hedefin ne ölçüde gerçekleştirilebileceği konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Özellike bu ay gerçekleşen ara seçimde Teksas yönetiminin Demokrat Parti'ye (muhalef partisi) geçmesi, Elon Musk'ın bu planlarını sekteye uğratabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Zira Musk'ın Teksas'ta yerel yönetimi yanına alması eskisine göre çok daha zorlaşmış durumda.

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