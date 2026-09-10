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    Direksiyonsuz Tesla Cybercab’lerde gizli sürüş modu keşfedildi

    Tesla Cybercab’de daha önce gösterilmeyen gizli bir manuel sürüş modu keşfedildi.  Direksiyon ve pedalların olmadığı robotaksi, ekrandaki sanal joystick ile kontrol edilebiliyor.

    Direksiyonsuz Tesla Cybercab’lerde gizli sürüş modu keşfedildi

    Tesla’nın direksiyon ve pedalları bulunmayan robotaksisi Cybercab’de, aracın dokunmatik ekran üzerinden manuel olarak hareket ettirilmesini sağlayan gizli bir sürüş modu keşfedildi. Tesla’nın daha önce kamuya açık şekilde göstermediği bu sistem, Cybercab’in gerektiğinde insan tarafından kontrol edilebildiğini ortaya koyuyor.

    Cybercab dokunmatik ekranla kontrol edilebiliyor

    Cybercab’e binen bir kişi, aracın normalden farklı bir arayüzle açıldığını fark etti. Ekranda, aracı elle hareket ettirmek için kullanılabilen sanal joystick bulunuyordu. Sistemin normal kullanım için tasarlanmadığı düşünülse de joystick kullanılarak araç manuel şekilde hareket ettirilebildi.

    Cybercab’in tasarımında direksiyon simidi ve fiziksel pedallar yer almıyor. Bunun yerine aracın ortasındaki tek dokunmatik ekran iki bölüme ayrılıyor. Sol tarafta parmakla kontrol edilen sanal joystick bulunurken aynı bölümde kabin kapılarını kapatma uyarısı ile kapıları açma ve destek çağırma seçenekleri yer alıyor.

    Manuel kontrol neden gerekli?

    Keşfedilen sistem, tamamen otonom olarak çalışması planlanan Cybercab’in bazı durumlarda insan tarafından hareket ettirilmesine ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.

    Robotaksinin dar bir alandan çıkarılması veya benzer operasyonel işlemler sırasında manuel müdahale gerekebilir. Fiziksel direksiyon ve pedallar bulunmadığından Tesla, bu tür durumlar için dokunmatik ekranda çalışan bir joystick geliştirmiş görünüyor.

    Bilindiği üzere Tesla, Cybercab’i 3 Eylül’de Austin’de kullanıma sundu. Aynı gün ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon simidi, pedallar ve aynalar gibi geleneksel ekipmanlara sahip olmayan aracın sertifikasyon süreciyle ilgili inceleme başlattı.

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