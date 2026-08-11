Tesla Cybercab'e Starlink entegre edildi: Musk’ın yeni büyük planı

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Tam Boyutta Gör Tesla, otonom robotaksi projesi Cybercab'e Starlink uydu internet bağlantısını entegre etti. Şirket, Starlink donanımının gerçek bir Cybercab üzerinde çalıştığını gösterirken Elon Musk, gelecekte tüm otomobillerin bu teknolojiye sahip olacağını öne sürdü.

Starlink anteni aracın arka bölümüne gizlendi

Tesla Robotaxi hesabı, pazartesi günü yaptığı paylaşımda Starlink entegrasyonuna sahip ilk Cybercab'i gösteren iki fotoğraf yayınladı. Araçta kullanılan uydu anteni, geleneksel Starlink çanak tasarımından farklı olarak Cybercab'in arka bölümüne yerleştirilen dikdörtgen bir bölmenin içine gizleniyor.

Tam Boyutta Gör Tesla daha önce Starlink desteğini San Jose'deki bir showroom'da sergilenen Cybercab ekranında göstermişti. Şirket, bu gösterimin ardından yaptığı paylaşımda araçların yeni V5 Starlink antenini kullanacağını da doğruladı. Yeni nesil antenin 375 Mbps'in üzerinde indirme hızlarına ulaşabildiği belirtiliyor.

Starlink bağlantısının Cybercab'e eklenmesiyle araçların mobil şebekenin bulunmadığı veya zayıf olduğu bölgelerde de yüksek hızlı internet bağlantısını sürdürebilmesi hedefleniyor. Elon Musk, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yolcuların Cybercab ile seyahat ederken 4K video izleyebileceğini söylemişti.

Musk’ın asıl hedefi daha büyük

Öte yandan Elon Musk’a göre Starlink entegrasyonu Cybercab ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Tesla CEO'su, yaptığı paylaşımda gelecekte tüm otomobillerde Starlink bulunacağını ve milyarlarca araca yüksek bant genişliği sağlamanın tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Burada Musk'ın sözünü ettiği teknolojinin, geleneksel ev tipi Starlink hizmetinden farklı olan Starlink Mobile olması da mümkün. Ev interneti için kullanılan Starlink, uydu çanağına ihtiyaç duyarken Starlink Mobile'ın akıllı telefonlar üzerinden çalışabilen hücresel bağlantı odaklı bir yapı sunması bekleniyor. SpaceX de geçtiğimiz haftaki bilanço görüşmesinde yeni nesil Starlink Mobile'ın ilerleyen dönemde AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi büyük operatörlerle rekabet edebileceğinin sinyalini verdi.

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Bilindiği üzere Cybercab’te herhangi bir pedal veya direksiyon bulunmuyor çünkü araç tamamen otonom sürüş odaklı olarak geliştiriliyor. Bununla birlikte Starlink bağlantısı, Cybercab'in otonom sürüş güvenliği açısından zorunlu bir bileşen olarak görülmüyor. Tesla'nın yapay zeka yazılımlarından sorumlu başkan yardımcısı Ashok Elluswamy, uydu bağlantısının temel olarak navigasyon, müşteri hizmetleri ve genel filo yönetimi için kullanılacağını belirtmişti.

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Tesla Cybercab'e Starlink entegre edildi: Musk’ın yeni dev planı

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