Tesla Cybercab'e Starlink geliyor: 375 Mbps uydu interneti yolda

Uydu bağlantısı, GPS ve 5G birlikte çalışacak
Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre Cybercab, Starlink'in kısa süre önce tanıtılan V5 antenini, GPS antenini ve 5G LTE bağlantısını aynı anda kullanacak. Böylece araç, bağlantı ihtiyacına göre farklı iletişim yöntemleri arasında geçiş yapabilecek. Tesla'nın kısa süre önce radyo antenlerini doğrudan aracın tavanına entegre etmeye yönelik patent başvurusu yapması da bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Tesla Yapay Zeka Başkanı Ashok Elluswamy, uydu bağlantısının güvenli sürüş için zorunlu olmadığını vurgulayarak bağlantının temel amacının navigasyon, müşteri hizmetleri ve genel filo yönetimi olduğunu söyledi. Elon Musk ise "Cybercab sizi istediğiniz yere götürürken 4K çözünürlükte video izleyebileceksiniz." ifadelerini kullandı.
Yeni V5 anteni daha küçük ve hafif
Öte yandan Cybercab'de kullanılacak Starlink V5, standart Starlink terminallerine kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip. Yaklaşık 1,1 kg ağırlığındaki yeni model, önceki modelin neredeyse üçte biri ağırlığında. Standart V5 donanımı 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızlarına ulaşabiliyor.
Son olarak, iki kişilik tamamen elektrikli bir araç olarak geliştirilen Cybercab modelinin direksiyon ve pedallara sahip olmayacağını belirtelim. Tesla, Cybercab'i robotaksi filosunun temel taşı olarak konumlandırıyor ve tamamen otonom olarak tanımlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: