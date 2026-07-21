Tesla Cybercab'e Starlink geliyor: 375 Mbps uydu interneti yolda

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Tam Boyutta Gör Tesla, geliştirme süreci devam eden sürücüsüz Cybercab modeli için yeni bir güncelleme paylaştı. Şirket, yeni nesil Starlink V5 uydu anteninin Cybercab'e entegre edileceğini açıkladı, bu sayede araç mobil şebekenin çekmediği bölgelerde bile internete bağlanabilecek.

Uydu bağlantısı, GPS ve 5G birlikte çalışacak

Tesla'nın paylaştığı bilgilere göre Cybercab, Starlink'in kısa süre önce tanıtılan V5 antenini, GPS antenini ve 5G LTE bağlantısını aynı anda kullanacak. Böylece araç, bağlantı ihtiyacına göre farklı iletişim yöntemleri arasında geçiş yapabilecek. Tesla'nın kısa süre önce radyo antenlerini doğrudan aracın tavanına entegre etmeye yönelik patent başvurusu yapması da bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Starlink entegrasyonu, özellikle kırsal ve uzak bölgelerde mobil şebekenin bulunmadığı noktalarda aracın alçak yörüngedeki Starlink uyduları üzerinden internete erişmesini sağlayacak. Bu bağlantının navigasyon, filo yönetimi ve uzaktan hizmetler gibi işlevlerin sürekliliğini desteklemesi hedefleniyor.

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Tesla Yapay Zeka Başkanı Ashok Elluswamy, uydu bağlantısının güvenli sürüş için zorunlu olmadığını vurgulayarak bağlantının temel amacının navigasyon, müşteri hizmetleri ve genel filo yönetimi olduğunu söyledi. Elon Musk ise "Cybercab sizi istediğiniz yere götürürken 4K çözünürlükte video izleyebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni V5 anteni daha küçük ve hafif

Öte yandan Cybercab'de kullanılacak Starlink V5, standart Starlink terminallerine kıyasla daha kompakt bir yapıya sahip. Yaklaşık 1,1 kg ağırlığındaki yeni model, önceki modelin neredeyse üçte biri ağırlığında. Standart V5 donanımı 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızlarına ulaşabiliyor.

Son olarak, iki kişilik tamamen elektrikli bir araç olarak geliştirilen Cybercab modelinin direksiyon ve pedallara sahip olmayacağını belirtelim. Tesla, Cybercab'i robotaksi filosunun temel taşı olarak konumlandırıyor ve tamamen otonom olarak tanımlıyor.

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Tesla Cybercab'e Starlink geliyor: 375 Mbps uydu interneti yolda

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