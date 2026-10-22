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    Tesla, Cybercab robotaksileri yıl sonuna kadar satışa çıkaracak

    Tesla, direksiyon ve fren pedalı gibi geleneksel kontrolleri bulunmayan Cybercab'i yıl sonuna kadar satışa çıkarmayı hedefliyor. Ancak ABD'deki güvenlik soruşturması planları etkileyebilir.

    Tesla, Cybercab robotaksileri yıl sonuna kadar satışa çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Tesla, direksiyon simidi ve geleneksel sürüş kontrolleri bulunmayan tamamen otonom aracı Cybercab'i 2026 yılının sonuna kadar müşterilere satmaya başlamayı planlıyor. Ancak ABD'li üreticinin bu hedefi, aracın güvenlik standartlarına uygunluğunu inceleyen federal soruşturma nedeniyle belirsizlik taşıyor.

    Tesla Cybercab satışlarına küçük çaplı başlayacak

    Tesla'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy, şirketin şu anda ürettiği Cybercab araçlarının tamamının kendi robotaksi filosunda kullanılacağını söyledi. Bununla birlikte Tesla, filosunu büyütürken tamamen otonom sürüş için tasarlanan araçları dış müşterilere de teslim etmeye başlayacak.

    Moravy, teslimat süreçleri, araç sahipliği ve otonom araç filolarının yönetimi konusunda deneyim kazandıkça satışları artıracaklarını belirtti. Şirketin başlangıçta sınırlı sayıda araçla ilerlemesi, ardından operasyonel deneyimine göre ölçeği büyütmesi bekleniyor.

    Tesla, Cybercab'i üçüncü taraflara satma fikrini ilk kez geçen ay Austin'de düzenlenen Cybercab etkinliği sırasında gündeme getirmişti. Şirket, robotaksi satın almak isteyenler için bir başvuru formu da yayımlamıştı. Ancak satışların gerçekten başlayıp başlamayacağı ve nasıl yürütüleceği o dönemde netlik kazanmamıştı.

    Cybercab ulaşım hizmetine odaklanıyor

    Tesla CEO'su Elon Musk, Cybercab'in bireysel kullanıcıların sahip olmak isteyeceği geleneksel bir otomobilden ziyade ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti. Musk'a göre şirket, Cybercab araçlarının büyük bölümünü kendi mülkiyetinde tutarak robotaksi hizmeti sunacak.

    Musk, Model 3 ve Model Y gibi otomobillerin yanı sıra Roadster'ın da bireysel kullanıcıların satın almayı tercih edeceği araçlar arasında yer aldığını söyledi. Cybercab ise ağırlıklı olarak Tesla'nın işlettiği bir ulaşım hizmetinin parçası olacak.

    ABD'deki güvenlik soruşturması satışları etkileyebilir

    Tesla'nın Cybercab planlarının önündeki önemli engellerden biri, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) başlattığı soruşturma. Kurum, Cybercab araçlarının Austin'deki kamuya açık yollarda kullanılmaya başlamasından yalnızca birkaç saat sonra, geçen ay araç hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

    ABD yasalarına göre araçlarda fren pedalı gibi manuel kontrollerin yanı sıra dikiz aynası ve yan aynalar gibi donanımların bulunması zorunlu. Cybercab'de direksiyon simidi ve geleneksel sürüş kontrollerinin bulunmaması aracın mevcut düzenlemeler kapsamında nasıl değerlendirileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

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