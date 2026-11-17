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Oynat Tesla, Almanya’daki fabrikasında dev bir genişleme kararı aldı. Şirket, Giga Berlin tesisine 3 milyar euro yatırımla yıllık 1 milyon Cybercab üretecek yeni bir bina inşa edecek. 2029 yılında üretime geçmesi hedeflenen bu tesiste, direksiyonu ve pedalı bulunmayan tamamen otonom sürücüsüz araçlar üretilecek. Ancak Avrupa Birliği'nin sıkı yasal düzenlemeleri, Tesla'nın robotaksi planlarının önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla, Almanya'daki Giga Berlin fabrikasını Cybercab üretimi için genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Grünheide'deki tesise 3 milyar euroluk yeni yatırım yaparak yılda 1 milyon robotaksi üretebilecek kapasitede bir üretim binası inşa edecek. Üretimin 2029 yılında başlaması planlanıyor.

Giga Berlin'e 3 milyar euroluk Cybercab yatırımı

Tesla'nın Giga Berlin tesisinin yöneticisi André Thierig, şirketin yeni yatırım kararını X üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre 3 milyar euroluk yatırım, mevcut fabrikanın kuzeyinde inşa edilecek yeni üretim binasını, yardımcı tesisleri ve ikinci bir atık su arıtma tesisini kapsıyor.

Tesla, inşaat başvurusunu 2026 yılının sonuna kadar yapmayı, 2027'nin ilk yarısında çalışmalara başlamayı ve 2029 yılında üretime geçmeyi hedefliyor. Şirket, yeni tesisin dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş Tesla fabrikası olacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni üretim binasının yıllık 1 milyon Cybercab üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Bu rakam, Giga Berlin'in başlangıçta hedeflenen yıllık 500 bin araçlık üretim kapasitesinin iki katına karşılık geliyor.

Aslında Tesla'nın Giga Berlin'i genişletme planları yeni değil. Şirket, 2023 yılında sunduğu izin başvurularında fabrikanın yıllık kapasitesini 1 milyon araca çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Ancak ikinci üretim binasında hangi modelin üretileceği bugüne kadar netleşmemişti.

Tesla'nın Almanya fabrikasında şu anda yalnızca Model Y üretiliyor. Şirket, Avrupa'daki talebin yeniden toparlanmasıyla birlikte tesiste işe alımları artırırken haftalık 7.500 araç üretimine ulaşmayı hedefliyor. Buna rağmen fabrikanın, 2022 yılında faaliyete geçtiğinde açıklanan yıllık 500 bin araçlık üretim hedefine henüz ulaşamadığı belirtiliyor.

Tesla ayrıca Giga Berlin'de batarya hücresi üretimini de genişletiyor. Tesiste yıllık 18 GWh kapasiteli 4680 batarya hücresi üretimi planlanıyor.

Yeni Cybercab binasının tek başına yıllık 1 milyon araçlık kapasite sunması, Tesla'nın Avrupa'daki robotaksi faaliyetlerini oldukça büyük ölçekte genişletmeyi hedeflediğini gösteriyor.

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Avrupa'daki yasal engeller Tesla'nın planlarını zorlaştırıyor

Tesla'nın yatırım planındaki en büyük belirsizlik ise Avrupa Birliği'nin sürücüsüz araçlara yönelik düzenlemeleri. Mevcut AB kuralları kapsamında tamamen sürücüsüz araçlar, küçük seri tip onayı üzerinden yılda araç modeli başına yalnızca 1.500 adetle sınırlandırılıyor. Avrupa Komisyonu mart ayında otomatik vale park sistemleri için bu sınırı kaldırmış olsa da robotaksiler aynı kapsamda değerlendirilmiyor.

Tesla'nın Avrupa'da denetimsiz sürüş için herhangi bir onayı da bulunmuyor. Hollanda'daki RDW kurumu, şirketin Tesla Assisted Driving olarak adlandırdığı sürücülü sürüş destek sistemine onay verdi. Dokuz ülke daha bu onayı tanıyor. Ancak bu sistem, sürücünün sürekli yolu takip etmesini gerektiriyor.

Cybercab ise direksiyon simidi ve pedallara sahip olmayan tamamen otonom bir araç olarak tasarlandı. Bu nedenle aracın Avrupa'da kullanılabilmesi için Seviye 4 otonom sürüş kapsamında çok daha kapsamlı bir onay sürecinden geçmesi gerekiyor.

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Tesla, Cybercab üretimini Almanya'ya taşıyor: Hedef 1 milyon araç

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