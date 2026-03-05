Giriş
    Tesla Cybertruck’a güncelleme ile aktif yol gürültüsü engelleme özelliği geldi

    Tesla, Cybertruck için yayınladığı 2026.2.6.1 güncellemesiyle Aktif Yol Gürültüsü Azaltma özelliğini bazı araçlarda devreye aldı. Özellik, dış sesi engellemeye yarıyor.

    Tesla Cybertruck’a aktif yol gürültüsü engelleme özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Tesla Cybertruck için uzun süredir beklenen yazılım güncelleme kullanıma sunulmaya başlandı. Elektrikli araç için yayınlanan 2026.2.6.1 yazılım güncellemesi, araç kabinindeki yol gürültüsünü azaltmayı hedefleyen “Active Road Noise Reduction” (Aktif Yol Gürültüsü Azaltma) teknolojisini bazı araçlarda aktif hale getirdi.

    Tesla’nın bu özelliği otomotiv dünyasında yaygın olarak aktif gürültü engelleme (Active Noise Cancellation - ANC) olarak bilinen teknolojinin bir uyarlaması olarak çalışıyor. Ancak özelliğin henüz tüm Cybertruck sahiplerine ulaşmadığı ve kademeli olarak dağıtıldığı belirtiliyor.

    Sessiz sedasız geldi

    Yeni özelliğin ilk olarak bir Cybertruck sahibinin 2026.2.9 sürümünü aldıktan sonra fark edilmesiyle gündeme geldiği bildiriliyor. Şu an için özelliğin hangi Cybertruck modellerine veya donanım paketlerine geldiği net değil. Ancak gözlemlenen araçların her ikisinde de Core jant seçeneğinin bulunması, dağıtımın bu donanımla ilişkili olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    Cybertruck sahipleri bu özelliğin araçlarında aktif olup olmadığını Controls > Audio menüsü üzerinden kontrol edebiliyor. Eğer özellik destekleniyorsa burada “Active Road Noise Reduction” adlı bir açma-kapama ayarı görünüyor. Sistem varsayılan olarak kapalı geliyor.

    Özellik etkinleştirildiğinde araç sürüş sırasında kısa bir kalibrasyon süreci başlatıyor. Bu aşamada araçtaki mikrofonlar kabin içindeki akustik ortamı ve tekerleklerden gelen gürültüyü ölçerek uygun karşı ses dalgalarını oluşturuyor.

    Gürültü engelleme sistemi nasıl çalışıyor?

    Tesla Cybertruck’a aktif yol gürültüsü engelleme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın geliştirdiği sistemin çalışma prensibi, yüksek kaliteli gürültü engelleyici kulaklıklarla benzerlik taşıyor.

    Cybertruck kabinindeki ön koltuk başlıklarına yerleştirilmiş mikrofonlar, yol yüzeyi ve lastiklerden kaynaklanan düşük frekanslı uğultuyu sürekli olarak analiz ediyor. Daha sonra araçtaki ses işleme sistemi bu gürültünün ters fazlı karşı ses dalgalarını oluşturuyor.

    Bu karşı dalgalar, Cybertruck’ın 15 hoparlörlü ses sistemi üzerinden yayıldığında gelen yol gürültüsü ile çakışarak birbirini nötralize ediyor. Böylece özellikle sürücü ve ön yolcu çevresinde daha sessiz bir akustik alan oluşturulması hedefleniyor.

    Tesla’nın amiral gemisi modelleri olan Tesla Model S ve Tesla Model X aktif gürültü engelleme için 6 kabin mikrofonu kullanırken Cybertruck’ta bu sayı 4 mikrofonla sınırlı. Cybertruck’ın alışılmadık gövde tasarımı da bu teknolojinin geliştirilmesini zorlaştıran önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

    Güncellemeyi ilk fark eden Cybertruck sahibi, kalibrasyon sürecinin sorunsuz tamamlandığını ancak özelliğin açık ve kapalı olduğu durumlar arasında belirgin bir fark duymadığını belirtti. Daha ilginç bir gözlem ise sistem aktifken kabin içinde rüzgâr sesinin daha belirgin hale gelmesi oldu. Tesla’nın geçmişte Tesla Model S için 2021 yılında sunduğu benzer özellikte olduğu gibi, aktif gürültü engelleme algoritmalarının zamanla OTA güncellemeleriyle iyileştirilmesi bekleniyor.

