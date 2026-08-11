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Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, ülke genelinde 20 bin 349 aracını kapsayan yeni bir geri çağırma operasyonu başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada söz konusu araçlardaki kısa farların gereğinden fazla parlak olabileceği kaydedildi. Bu durumun, karşı yönden gelen sürücülerin görüş alanını kısıtlayarak kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Model 3 ve Model Y’ler etkileniyor

Güvenlik kurumunun Salı günü paylaştığı detaylara göre geri çağırma kararı, markanın Model 3 (2017-2023) ve Model Y (2020-2023) serilerine ait belirli araçları kapsıyor. Tespit edilen parlaklık aksaklığına ilişkin henüz netleşmiş bir çözüm veya onarım yöntemi bulunmuyor. Yetkili düzenleyici kurum ve üretici firmanın teknik çözüme yönelik planlama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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NHTSA, geçtiğimiz Temmuz ayında da şirket hakkında önemli bir adım atmıştı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açabilecek süspansiyon arızası bildirimlerini değerlendiren kurum, yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme süreci başlatmıştı.

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Tesla'da far krizi: 20 binden fazla araç geri çağrılıyor

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