Tesla'da far krizi: 20 binden fazla araç geri çağrılıyor

Model 3 ve Model Y’ler etkileniyor
Güvenlik kurumunun Salı günü paylaştığı detaylara göre geri çağırma kararı, markanın Model 3 (2017-2023) ve Model Y (2020-2023) serilerine ait belirli araçları kapsıyor. Tespit edilen parlaklık aksaklığına ilişkin henüz netleşmiş bir çözüm veya onarım yöntemi bulunmuyor. Yetkili düzenleyici kurum ve üretici firmanın teknik çözüme yönelik planlama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
NHTSA, geçtiğimiz Temmuz ayında da şirket hakkında önemli bir adım atmıştı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açabilecek süspansiyon arızası bildirimlerini değerlendiren kurum, yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme süreci başlatmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: