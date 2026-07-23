Tesla'da gelir arttı, kâr eridi: Musk’ın rotasında AI ve robotlar var

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Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 26 artarak 28,24 milyar dolara yükselerek piyasa beklentisini önemli ölçüde aştı. Buna karşın hisse başına kâr ise beklentilerin gerisinde kaldı. Net kâr ise 1,17 milyar dolardan 1,11 milyar dolara gerileyerek yıllık bazda yüzde 5 düşüş kaydetti. Açıklanan bilançonun ardından Tesla hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Daha fazla araç satışı yeterli olmadı

Tesla'nın otomotiv gelirleri 20,52 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda yüzde 23 arttı. Enerji üretimi ve depolama faaliyetlerinden elde edilen gelir 3,14 milyar dolara, servis ve diğer iş kollarından elde edilen gelir ise 4,58 milyar dolara yükseldi. Özellikle servis gelirlerindeki yüzde 50'lik artış dikkat çekti.

Şirket ikinci çeyrekte 480 bin 126 araç teslim ederek beklentilerini aştı ve geçen yılın aynı dönemindeki 384 bin 122 adetlik teslimatın üzerine çıktı. Ay başında açıklanan verilere göre teslimatlar yıllık bazda yüzde 25 arttı ve böylece üst üste yaşanan yıllık düşüş serisi sona erdi.

Buna rağmen otomotiv tarafındaki kârlılık baskı altında kaldı. Araç başına ortalama satış fiyatının 45 bin 345 dolardan 42 bin 730 dolara gerilemesi ve emisyon kredisi gelirlerinin yıllık bazda düşmesi kâr marjlarını aşağı çekti. Otomotiv brüt marjı yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşirken şirketin toplam brüt marjı da yüzde 16,8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Yapay zeka ve robot yatırımları maliyetleri artırdı

Tesla'nın agresif yatırım planı finansal tablolar üzerinde belirgin şekilde hissedildi. Şirketin serbest nakit akışı eksi 1,1 milyar dolara gerilerken sermaye harcamaları yıllık bazda yüzde 142 artarak 5,79 milyar dolara ulaştı. İşletme giderleri de yüzde 47 artışla 4,35 milyar dolara yükseldi ve faaliyet marjı yüzde 4,1'den yüzde 1,4'e düştü.

Tam Boyutta Gör Şirket, bu yıl yapay zeka altyapısı, güneş enerjisi sistemleri, batarya malzemeleri ve yarı iletken üretimi gibi alanlara yönelik 25 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.

Elon Musk, bilanço toplantısında bu yılın bir sermaye harcaması yılı olacağını ve bunun da olağanüstü getiriler sağlayacağını söyledi.

Musk ayrıca Tesla'nın yapay zeka çiplerine yönelik planlarına da değinerek, şirketin yakında çip fabrikası hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını ve bir "geliştirme fabrikası" için ekipman siparişlerinin verildiğini açıkladı. Bu söylemler Terafab girişimini merkeze alıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Tesla, kârlılığı artırmak için Full Self-Driving (Demetimli) sistemine güveniyor. Şirket, ikinci çeyrek sonunda yaklaşık 1,5 milyon aktif FSD aboneliğine ulaştığını ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artış anlamına geldiğini açıkladı. Bu dönemde FSD, Avrupa’da yaygınlaşmaya başladı.

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Şirket, ABD'nin çeşitli bölgelerinde Robotaxi hizmetini kademeli olarak yaygınlaştırırken iki kişilik Cybercab modelinin üretimine de başladı. Ancak bu aracın bireysel kullanıcılar için ne zaman güvenli kabul edilerek satışa sunulacağı henüz netleşmiş değil.

Optimus için ilk üretim hattı kuruluyor

Tesla, yatırımcı sunumunda Optimus insansı robotunun ilk nesil üretim hatlarının kurulduğunu ve üretimin yakında başlayacağını duyurdu. İlk robotlar eğitim verisi toplama ve sistem geliştirme amacıyla şirket içinde kullanılacak.

Musk, Optimus'un üretim sürecinin Tesla'nın şimdiye kadar geliştirdiği en zorlu ürün olacağını belirterek şöyle konuştu: "Bu, Tesla'da şimdiye kadar seri üretime geçirmesi en zor ürün olacak. Çünkü robotun üzerindeki her şey yeni. Bunun için mevcut bir tedarik zinciri de bulunmuyor."

Musk ayrıca Tesla araçlarında kullanılan Grok yapay zeka sohbet botunun SpaceXAI (eski adıyla xAI) tarafından geliştirildiğini, Cybercab'in bağlantı altyapısında Starlink kullanılacağını ve aynı şirketin Optimus'u yönetmesi amaçlanan yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığını açıkladı.

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