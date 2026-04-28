Tesla’da Musk’ın 56 milyar dolarlık rekor maaş anlaşması resmileşti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla ile CEO Elon Musk arasında yıllardır süren ve kurumsal yönetim tartışmalarının merkezine oturan dev tazminat paketi nihayet resmiyet kazandı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı son başvuruyla Musk’a verilmesi planlanan hisseleri kayıt altına aldı ve böylece süreç hukuki açıdan tamamlanmış oldu.

Tesla’nın SEC’e sunduğu forma göre şirket, Elon Musk için toplam 303 milyon 960 bin 630 adet adi hisseyi kayda geçirdi. Güncel hisse fiyatının yaklaşık 376 dolar seviyesinde olduğu dikkate alındığında bu payların toplam değeri 114 milyar doların üzerine çıkıyor. Bu gelişme, halihazırda kurumsal tarihin en büyük yönetici ücret paketi olarak bilinen anlaşmanın fiilen uygulanacağı anlamına geliyor.

Tartışmalı sürecin kökeni

Söz konusu paket ilk olarak 2018 yılında Tesla yönetim kurulu tarafından onaylanmıştı. Plan, Musk’ın belirlenen performans hedeflerine ulaşması durumunda devreye girecek şekilde tasarlanmıştı. Bu kapsamda Musk’a, hisse bölünmesi sonrası düzeltilmiş haliyle yaklaşık 304 milyon hisseyi 23,34 dolar fiyattan satın alma opsiyonu verildi. Ancak bu hak, Tesla’nın hem piyasa değeri hem de operasyonel performans açısından kademeli olarak belirlenen 12 hedefe ulaşmasına bağlıydı.

Tesla, Aralık 2021 itibarıyla bu hedeflerin tamamını gerçekleştirdi ve Musk teknik olarak paketi almaya hak kazandı. Ancak hukuki süreç bu noktada başladı.

Ocak 2024’te ABD’deki Delaware mahkemesi söz konusu tazminat paketini geçersiz saydı. Mahkeme, Musk’ın yönetim kurulu üzerindeki etkisi nedeniyle ücret müzakerelerinin bağımsız şekilde yürütülmediğine hükmetti. Kararda, sürecin kurumsal yönetim açısından ciddi eksiklikler barındırdığı vurgulandı.

Ford, dünyanın en hızlı elektrikli “drag” aracını üretti 9 sa. önce eklendi

Tesla ise bu karara karşı farklı bir strateji izledi. Şirket, merkezini Texas’a taşıma planını gündeme getirdi ve aynı ücret paketini hissedarların yeniden oylamasına sundu. Haziran 2024’te yapılan oylamada hissedarlar paketi ikinci kez onayladı. Buna rağmen mahkeme Aralık 2024’te bu adımı yeterli bulmadı ve yeniden oylamanın geçmişteki hataları telafi edemeyeceğine karar verdi.

Sürecin kırılma noktası Aralık 2025’te geldi. Delaware Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak paketin tamamen iptal edilmesinin “aşırı bir çözüm” olduğuna hükmetti. Mahkeme, Musk’ın altı yıl boyunca bu performans hedefleri doğrultusunda çalıştığını ve bu emeğin karşılıksız bırakılmasının adil olmayacağını belirtti.

Bu karar, Tesla’nın paketi uygulamasının önünü açtı.

Yasal engellerin kalkmasının ardından Tesla, 21 Nisan’da paketin uygulanması için gerekli imzaları yönetim kurulu toplantısında attı. Aynı gün, daha önce geçici çözüm olarak oluşturulan 29 milyar dolarlık ara tazminat planı da iptal edildi. Bunu takiben 24 Nisan’da Tesla CFO’su Vaibhav Taneja tarafından ilgili başvuru yapılarak hisselerin resmi kaydı tamamlandı.

Yeni şartlar getirildi

Tesla, paketin uygulanmasına bazı ek şartlar getirdi. Buna göre Musk’ın hisseleri tam olarak kazanabilmesi için en az 2028 yılına kadar CEO veya ürün geliştirme yöneticisi olarak görevine devam etmesi gerekiyor. Ayrıca Musk’ın elde edeceği hisseleri beş yıl boyunca elinde tutması şart koşuldu. Bu kuralın, büyük ölçekli hisse satışlarının şirket üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Şirket ayrıca bu paketle bağlantılı olarak 9,97 milyar dolarlık henüz muhasebeleştirilmemiş hisse bazlı gider bulunduğunu açıkladı. Bu tutarın önümüzdeki çeyreklerde finansal sonuçlara yansıması bekleniyor.

Öte yandan bu anlaşma, Musk’ın Tesla’daki tek büyük teşvik planı değil. Şirket, Kasım 2025’te hissedarların onayıyla yeni ve çok daha büyük bir performans paketini kabul etti. Bu plana göre Tesla’nın önümüzdeki on yılda belirlenen hedeflere ulaşması halinde Musk’a 1 trilyon dolarlık bir ödül vermesi öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: