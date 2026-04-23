    Tesla’da sürpriz: Hem gelirler hem de kârlılık yükseldi

    Tesla, 2026’nın ilk çeyreğinde gelir ve kârını artırdı. Düşen maliyetler, artan marj ve FSD aboneliklerindeki büyüme öne çıkarken teslimatlar beklentinin altında kaldı.

    Tesla, 2026 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, hem gelir hem de kârlılık tarafında yıllık bazda artış kaydederken, bu yükselişte elektrikli araç satışları ile Full Self-Driving (FSD) aboneliklerindeki büyüme belirleyici rol oynadı. Açıklanan verilerin ardından Tesla hisseleri kısa süreliğine yükselse de, yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla eski seviyelere geri döndü

    Kâr beklentiyi aştı

    Açıklanan verilere göre Tesla’nın çeyrek geliri 22,39 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 22,64 milyar doların altında kaldı. Buna rağmen şirket, yıllık bazda gelirini yüzde 16 artırmayı başardı.

    Otomotiv segmentinde de benzer bir artış dikkat çekti. Bu alandaki gelirler 16,2 milyar dolara yükselirken geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 14 milyar dolar seviyesindeydi.

    Özellikle finansal tabloda öne çıkan kalemlerden biri serbest nakit akışı oldu. Tesla, yılın ilk üç ayında 1,44 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Gelir artışının arkasındaki önemli faktörlerden biri de Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi olan FSD oldu. Şirketin açıkladığı verilere göre aktif FSD (Supervised) abonelik sayısı yıllık bazda yüzde 51 artarak 1,28 milyona ulaştı.

    Tesla’nın düzeltilmiş hisse başına kârı 41 cent olarak açıklanırken, analist beklentisi 37 cent seviyesindeydi. Şirketin net kârı da 477 milyon dolara çıkarak geçen yılın aynı dönemindeki 409 milyon doların üzerine çıktı. Bu performansın arkasında en önemli etkenlerden biri, otomotiv tarafındaki kârlılık artışı oldu. Ancak şirketin önceki çeyreklerdeki performansına bakıldığında, dördüncü çeyrekte 840 milyon dolar, üçüncü çeyrekte ise 1,37 milyar dolar kâr elde edildiği görülüyor.

    Tesla’nın otomotiv brüt kâr marjı yüzde 19,2 olarak açıklandı. Bu oran, şirketin geçtiğimiz yıl boyunca gördüğü tüm çeyreklerin üzerine çıktı. Şirket, marjlardaki artışı daha yüksek ortalama satış fiyatları ve düşen üretim maliyetleri ile açıkladı. Özellikle hammadde maliyetlerindeki gerileme, araç başına maliyetleri aşağı çekti.

    Baskı sürüyor, rahatlama yok

    Tesla, daha önce açıkladığı verilere göre ilk çeyrekte beklentilerin altında kalarak 358.023 araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki çeyreğin altında kalırken, yıllık bazda yaklaşık yüzde 6’lık sınırlı bir artışa işaret etti.

    Şirketin elektrikli araç iş kolu, özellikle Çin merkezli BYD ve Xiaomi gibi rakiplerin daha uygun fiyatlı ve teknolojik açıdan rekabetçi modelleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

    Ayrıca Tesla, CEO Elon Musk’ın siyasi söylemleri ve kamuoyundaki tartışmalı duruşu nedeniyle bazı pazarlarda tüketici tepkisiyle de karşı karşıya.

    Daha uygun fiyatlı modeller yolda

    Tesla, Model Y ve Model 3 için daha uygun fiyatlı versiyonlar geliştirmeyi planladığını da doğruladı. Bu adım, artan rekabet karşısında talebi canlandırmayı hedefliyor.

    Şirketin enerji üretimi ve depolama çözümlerini kapsayan iş kolunda ise düşüş yaşandı. Bu segmentte gelirler 2,41 milyar dolara gerileyerek geçen yılki 2,73 milyar doların altında kaldı.

    Tesla’nın sermaye harcamaları ilk çeyrekte yüzde 67 artarak 2,49 milyar dolara yükseldi. Şirket yönetimi, yıllık toplam harcamanın 25 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı. Bu rakam, önceki tahminlerin de üzerinde.

    Tesla, gelecekteki büyümesini otonom sürüş teknolojileri ve insansı robotlar üzerine kurmayı planlıyor. Şirket, Fremont tesisinde üretilecek Optimus robotu için hazırlıkların ikinci çeyrekte başlayacağını ve ilk üretim hattının yıllık 1 milyon robot kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

    Ancak Tesla henüz tam otonom sürüşe uygun bir robotaksi aracı satışa sunmuş değil. Ayrıca Elon Musk, mevcut Hardware 3 donanımına sahip araçların gelecekteki “denetimsiz” FSD sistemlerini desteklemeyeceğini belirtti. Bu kapsamda şirket, eski donanımlı araçlar için indirimli takas ve donanım yükseltme seçenekleri sunmayı planlıyor.

    Musk, Optimus robotunun yeni versiyonunun tanıtımının ise Temmuz sonu veya Ağustos başı gibi yapılabileceğini ifade etti.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2026/04/22/tesla-q1-revenue-rises-driven-by-ev-sales-and-fsd-subscriptions/ https://www.cnbc.com/2026/04/22/tesla-tsla-q1-2026-earnings-report.html
